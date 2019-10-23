Челси нанес первое поражение Аяксу в Лиге чемпионов 2019/2020 (Фото)

Новости спорта:Аякс не смотря на активную игру проиграл Челси в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня, 23 октября, состоялся суперматч Аякс - Челси, которые сошлись в рамках третьего тура Лиги чемпионов. До этого матча клубы подходили в разном настроении.

Аякс шел без потерь, обыграв в первых турах Лилль и Валенсию по 3:0, а вот Челси имело на три пункта меньше, ведь в первом туре дома уступило Валенсии 0:1. Выездная победа над Лиллем 2:1 позволила лондонцам немного подправить свое положение в группе Н.

Аякс 0:1 Челси

Гол: Батшуайи (86)

Аякс: Онана — Дест, Велтман (Хунтелаар 87), Блинд, Тальяфико — ван де Беек, Мартинес, Альварес (Де Йонг 89), — Промес (Нерес 74), Тадич, Зиеш

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори — Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс 90) — Виллиан (Пулишич 66), Абрахам (Батшуайи 71), Маунт

Начало встречи проходило достаточно равно, ноу же к средине тайма хозяева стали играть более активно. Как следствие, на 35-й минуте им удалось забить гол, но арбитр после просмотра VAR зафиксировал офсайд у Квинси Промеса и взятие ворот отменил.

Второй тайм хозяева играли также хорошо. У них был отличный шанс забить на 58-й минуте, но удар Эдсона Альвареса пришелся в штангу. После этого ещё минут 5 было явное преимущество хозяев.

Остроты в игру внесли замены Фрэнка Лэмпарда, который сначала выпустил Кристиана Пулишича, а спустя несколько минут и Миши Батшуайи. Бельгиец моментально после появления на поле мог забивать гол, однако удар с 10-и метров прошелся выше ворот.