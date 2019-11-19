Украина с первого места вышла в элитраунд Евро-2020

Новости спорта:Сборная Украины по футболу U17 выиграла первую квалификации Евро-2020.

Футболисты юношеской сборной Украины U17 (возраст игроков до 17 лет) сыграли вничью (0:0) с португальцами заключительный матч стартового квалификационного турнира и с первого места вышли в элитраунд Евро-2020.

Встреча в эти минуты завершилась на стадионе португальского города Мангуалде.

Другой поединок 3-го тура Грузия - Албания также закончился нулевой ничьей.

В предыдущих матчах подопечные Александра Петракова с одинаковым счетом 2:0 обыграли сверстников из Грузии и Албании.

Итоговое положение команд в квалификационном квартете 8: Украина - 7 очков, Португалия - 5, Грузия - 2, Албания - 1.

Напомним, в элитный раунд отбора выходят две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте.

Финальный турнир первенства европа 2020 году пройдет в Эстонии в мае.