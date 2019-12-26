"Это преступление": Клопп высказался касательно календаря в АПЛ

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал график выступления своей команды в декабре.

Ливерпуль только вернулся из Катара, где завоевал титул чемпиона мира среди клубов. Из-за этого турнира у "красных" в декабре будет 9 матчей во всех соревнованиях, при этом они также сыграют 26 и 29 декабря. При этом, некоторые клубы АПЛ будут играть 26-го и 28-го.

"Это абсолютно не нормально", — сказал Клопп, комментируя эту ситуацию.

"Ни один из тренеров не имеет проблем с матчами в Боксинг дэй, но то, что одна игра 26-го декабря, а вторая уже 28-го – это преступление. Мы можем говорить об этом все, что хотим, приводит доводы, но никто на самом деле не заинтересован в этом, каждый год одно и то же".

"Нет причин давать командам менее 48 часов на восстановление после матча, чтобы сыграть следующий", — добавил Клопп.

"Спортивная наука не дает вам возможности справиться с такими нагрузками. Тело нуждается в определенном количестве времени, чтобы восстановиться. Это просто. Это наука. Но вы полностью игнорируете это".

Сегодня, 26 декабря, Ливерпуль встретится с Лестером, а уже через три дня сыграют против Вулверхэмптона. 2-го января Ливерпуль дома примет Шеффилд Юнайтед.