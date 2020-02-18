Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля

Новости спорта:Лига чемпионов возвращается, и в первый же день плей-офф дарит матч сильнейшей команды Европы.

Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и действующим обладателем трофея английским «Ливерпулем» (ответный матч намечен на «Энфилде» 11 марта).

Лига Чемпионов 2019/2020 1/8 Финала

22:00 Атлетико Мадрид - Ливерпуль Футбол 1

Параллельно на стадионе Сигнал Идуна Парк (Дортмунд) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся Боруссия Дортмунд и ПСЖ. Время начала встречи - 22:00. Трансляция на канале Футбол 2.

22:00 Боруссия Д - ПСЖ Футбол 2

Напомним, Ливерпуль первым в Европе обеспечил Лигу чемпионов на следующий сезон.