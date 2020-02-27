Бенфика - Шахтер: в каких цветах сыграют команды (Фото)

Стало известно, в каких цветах проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер и Бенфика — сообщил официальный Твиттер чемпиона Украины.
Шахтер сыграет в выездном, сером, комплекте формы (вратарь — в голубом), а Бенфика в домашнем, красно-белом (вратарь — в желтом).
Следить за ходом поединка, в котором определится участник 1/8 финала Лиги Европы, вы сможете по онлайн-трансляции на "Телеграф Спорт", которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Сегодня в Лиссабоне сыграем в гостевом комплекте формы.#БенфикаШахтер #UEL pic.twitter.com/gjV2zTIKvw
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020
Напомним, в первом матче между командами Шахтер добыл минимальную победу.