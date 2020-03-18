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Президент УЕФА высказался о досрочных титулах для лидеров лиг

Президент УЕФА высказался о досрочных титулах для лидеров лиг
18:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александер Чеферин опроверг недавние сообщения СМИ.

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию, согласно которой чемпионами лиг станут те команды, которые лидируют в своих чемпионатах на текущий момент. Ранее из-за коронавируса были приостановлены ведущие турниры.

"Я видел и слышал некоторые фальшивые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители – это команды, занимающие первые места в данный момент. Могу сказать, что это неправда. Наша цель — доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали ничего подобного ни одной ассоциации или лиге", — приводит слова Чеферина Mirror.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

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Следить за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире за 18 марта можно в этой статье.

Напомним

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Александер Чеферин.
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