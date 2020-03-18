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Неймар и Тьяго Силва самоизолировались в Бразилии

Неймар и Тьяго Силва самоизолировались в Бразилии
18:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бразильские футболисты ПСЖ вернулись на родину.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" Неймар и Тьяго Силва вернулись в Бразилию из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN.

По информации источника, французский клуб разрешил всем игрокам самостоятельно решить, где они хотят самоизолироваться. Некоторые, как Неймар и Силва, приняли решение вернуться на родину. Другие футболисты предпочли остаться в Париже. В их число вошёл защитник Маркиньос. На данный момент "ПСЖ" не принял решение о том, когда возобновятся тренировки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Франции и другие ведущие турниры.

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Напомним

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Тьяго Силва, Коронавирус, Бразиция.
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