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Франков предложил радикальный вариант доигровки УПЛ

Франков предложил радикальный вариант доигровки УПЛ
15:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Специалист считает, что первая шестерка должна провести все матчи в Киеве

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков предложил свой вариант, согласно которому можно доиграть текущий чемпионат.

"Очень простое предложение по доигровке УПЛ (первая шестерка)

  • 1. Все матчи в Киеве.
  • 2. Тренировочные поля (для иногородних) - Банникова возле Дома футбола, при необходимости - база "Динамо".
  • 3. Реально три команды базируются в Киеве ("Шахтер", "Динамо", "Колос"), одна - в непосредственной близости от Киева ("Десна", если угодно точности - "Колос"). Четыре из шести. 
  • 4. Две команды ("Заря" и "Александрия") в оптимальном раскладе заезжают на условные полтора месяца в Киев и живут, например, в гостинице.
  • 5. Тут желательна и в высшей степени оправданна помощь со стороны ФФУ/УАФ - равно как в плане организации регулярного тестирования и аренды полей/стадионов. Деньги-то ФИФА и УЕФА - не свои!
  • 4. Снимается проблема самолетов, которые не летают до 1 июля.
  • 5. Снимается проблема автобусов (ездить то нужно двумя-тремя, дабы меньше контактировать!), то есть шестичасового переезда в Харьков и восьмичасового в Запорожье (по минимуму).
  • 6. То есть логистика достаточно удобная. Рискну утверждать, что это намного важнее мифического отрыва от фан-базы, о чем можно ещё долго рассуждать. К тому же матчи-то по определению без зрителей! Ничего хорошего, ну так и условия далеко не обычные, от чего и следует отталкиваться.
  • 7. Это не все, но остальные аргументы вполне в пользу данного предложения. А именно - удобства телетрансляторов, система ВАР и др", – написал Франков в своем телеграм-канале.
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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Франков.
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