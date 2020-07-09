Ван Перси в этом году Золотой мяч отдал бы поляку

Робин ван Перси рассказала, кто из футболистов достойны награды.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Робин ван Перси назвал, кого считает фаворитами в гонке за Золотым мячом.

Нидерландец написал тройку, которую считает достойной награды, и примечательно, что среди этих игроков нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

Первое место ван Перси отдал форварду Баварии Роберту Левандовски, второе - полузащитнику Манчестер Сити Кевину де Брюйне, а на третье поставил полузащитника Ливерпуля Садьо Мане. Об этом экс-футболист написал в своем Twitter.

Отметим, что действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.