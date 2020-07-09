Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Ван Перси в этом году Золотой мяч отдал бы поляку

Ван Перси в этом году Золотой мяч отдал бы поляку
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Робин ван Перси рассказала, кто из футболистов достойны награды.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Робин ван Перси назвал, кого считает фаворитами в гонке за Золотым мячом.

Нидерландец написал тройку, которую считает достойной награды, и примечательно, что среди этих игроков нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.

Первое место ван Перси отдал форварду Баварии Роберту Левандовски, второе - полузащитнику Манчестер Сити Кевину де Брюйне, а на третье поставил полузащитника Ливерпуля Садьо Мане. Об этом экс-футболист написал в своем Twitter.

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

Отметим, что действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золотой мяч, Робин ван Перси, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Жена бразильца Шахтера пожаловалась на расизм в Украине
03 Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
04 Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
05 Десна гарантировано сыграет в еврокубках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь