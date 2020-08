Барселона 1:4 Бавария: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов (1-й тайм)

В пятницу, 14 августа, Барселона в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет с Баварией. Встреча пройдет в Португалии на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. По решению УЕФА матчи этой стадии пройдут в формате одной игры и без зрителей на трибунах. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Барселона 1:4 Бавария

Голы: Алаба 9' (автогол) - Мюллер 4', 31', Перишич 21', Гнабри 27'

42' - Предупреждение для Боатенга, который сбил Суареса в центре поля.

39' - Левандовски пробил головой после подачи с углового - тер Штеген на месте.

36' - Опасно! Тер Штеген вновь ошибается в итоге Перишич пробивал с метров 15-и - мимо.

32' - Горецка пробил с линии штрафной - рядом со штангой.

31' - Гол! Мюллер делает дубль. Киммих навесил с правого фланга, а Томас опередил всех защитников и поразил ворота тер Штегена.

28' - Опасно! Тер Штеген спасает свои ворот после собственной ошибки. Пробивал Левандовски.

Видео гола Гнабри:

27' - Гол! Гнабри забивает. Мюллер вывел Сержа на свидание с тер Штегеном и немец не сплоховал.

26' - Боатенг опередил Ленгле, который уже был готов замыкать навес Месси с левого фланга.

24' - Алькантара мощно пробил издали - выше ворот.

Видео гола Перишича:

21' - Гол! Перишич с острого угла поразил ворота Барселоны.

20' - Опасно! Месси пробрался в чужую штрафную и пробил - Нойер поймал мяч.

19' - Давление Баварии усиливается - целая серия угловых в исполнении чемпионов Германии.

18' - Левандовски пробил головой после подачи с углового - выше ворот.

17' - Перишич заработал угловой.

13' - Левандовски пробивал с лету с метров 15-и - мимо ворот.

12' - Ленгле опережает Горецку после навеса с левого фланга.

10' - Штанга! Месси исполнял навес с правого фланга, а получился удар.

9' - Опасно! Суарес с близкой дистанции не переиграл Нойера в ближнем бою после блестящей проникающей передачи Семеду.

Видео гола Алабы:

7' - Гол! Алаба забивает в свои ворота. После феноменального заброса с центра поля игрок Барселоны прострелил в штрафную на Суареса, а набежавший Алаба опередил уругвайца и в простейшей ситуации срезал мяч в собственные ворота - Нойер такого не ожидал.

Видео гола Мюллера:

4' - Гол! Мюллер забивает. После навеса с левого фланга Томас Мюллер обыгрался с Робертом Левандовски и без проблем открыл счет ударом с метров 15-и.

3' - Провал обороны Баварии: Суарес едва не замкнул прострел с правого фланга, но т

1' - Нойер и тер Штеген уже в игре, партнеры не стесняются отпасовывать на своих вратарей.

Матч начался!

21:57 - Прозвучал гимн Лиги чемпионов, вот-вот начнется игра.

Победитель этого матча сыграет с победителем противостояния Манчестер Сити - Лион. Эта игра пройдет завтра, 15 августа.

Барселона готова творить историю:

Футболисты Баварии настроены решительно:

Сегодня кроме дуэли нападающих весьма интересна дуэль голкиперов Марка-Андре тер Штегена и Мануэля Нойера:

Бавария приступила к разминке:

Команды прибыли на стадион:

We are on the scene. #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/Kf5O5qnCRn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020