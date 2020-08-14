Барселона 1:4 Бавария: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов (1-й тайм)

В пятницу, 14 августа, Барселона в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет с Баварией. Встреча пройдет в Португалии на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. По решению УЕФА матчи этой стадии пройдут в формате одной игры и без зрителей на трибунах. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Барселона 1:4 Бавария
Голы: Алаба 9' (автогол) - Мюллер 4', 31', Перишич 21', Гнабри 27'
42' - Предупреждение для Боатенга, который сбил Суареса в центре поля.
39' - Левандовски пробил головой после подачи с углового - тер Штеген на месте.
36' - Опасно! Тер Штеген вновь ошибается в итоге Перишич пробивал с метров 15-и - мимо.
32' - Горецка пробил с линии штрафной - рядом со штангой.
31' - Гол! Мюллер делает дубль. Киммих навесил с правого фланга, а Томас опередил всех защитников и поразил ворота тер Штегена.
28' - Опасно! Тер Штеген спасает свои ворот после собственной ошибки. Пробивал Левандовски.
Видео гола Гнабри:
27' - Гол! Гнабри забивает. Мюллер вывел Сержа на свидание с тер Штегеном и немец не сплоховал.
26' - Боатенг опередил Ленгле, который уже был готов замыкать навес Месси с левого фланга.
24' - Алькантара мощно пробил издали - выше ворот.
Видео гола Перишича:
21' - Гол! Перишич с острого угла поразил ворота Барселоны.
20' - Опасно! Месси пробрался в чужую штрафную и пробил - Нойер поймал мяч.
19' - Давление Баварии усиливается - целая серия угловых в исполнении чемпионов Германии.
18' - Левандовски пробил головой после подачи с углового - выше ворот.
17' - Перишич заработал угловой.
13' - Левандовски пробивал с лету с метров 15-и - мимо ворот.
12' - Ленгле опережает Горецку после навеса с левого фланга.
10' - Штанга! Месси исполнял навес с правого фланга, а получился удар.
9' - Опасно! Суарес с близкой дистанции не переиграл Нойера в ближнем бою после блестящей проникающей передачи Семеду.
Видео гола Алабы:
7' - Гол! Алаба забивает в свои ворота. После феноменального заброса с центра поля игрок Барселоны прострелил в штрафную на Суареса, а набежавший Алаба опередил уругвайца и в простейшей ситуации срезал мяч в собственные ворота - Нойер такого не ожидал.
Видео гола Мюллера:
4' - Гол! Мюллер забивает. После навеса с левого фланга Томас Мюллер обыгрался с Робертом Левандовски и без проблем открыл счет ударом с метров 15-и.
3' - Провал обороны Баварии: Суарес едва не замкнул прострел с правого фланга, но т
1' - Нойер и тер Штеген уже в игре, партнеры не стесняются отпасовывать на своих вратарей.
Матч начался!
21:57 - Прозвучал гимн Лиги чемпионов, вот-вот начнется игра.
Победитель этого матча сыграет с победителем противостояния Манчестер Сити - Лион. Эта игра пройдет завтра, 15 августа.
Барселона готова творить историю:
Warm and ready to go! #ForçaBarça #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/8qYvjc2ZQX
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
Футболисты Баварии настроены решительно:
Сегодня кроме дуэли нападающих весьма интересна дуэль голкиперов Марка-Андре тер Штегена и Мануэля Нойера:
what you're doing. @mterstegen1 is getting warmed up. #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/VVDQ06NfO3
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
Бавария приступила к разминке:
Ready. #FCBFCB #UCL #packmas pic.twitter.com/O4EmlnSvVO
— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
Команды прибыли на стадион:
We are on the scene. #BarçaBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/Kf5O5qnCRn
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
#FCBFCB pic.twitter.com/NXpvPPJttp
— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
Незадолго до начала игры стало известно, что защитник Барселоны Самуэль Юмтити заразился коронавирусом. Игрок будет наблюдать за игрой дома по телевизору.
Составы команд:
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Роберто, де Йонг, Видаль, Месси, Суарес.
Бавария: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тиаго, Гнабри, Мюллер, Перишич, Левандовски.
Напомним, в 1/8 финала ЛЧ каталонцы разобрались с Наполи, а мюнхенцы уничтожили Челси. В групповом раунде Сине-гранатовые выиграли свой квартет, обойдя Боруссию Д, Интер и Славию. Чемпионы Германии, в свою очередь, не потеряли ни единого очка в квартете B, по два раза победив Тоттенхэм, Олимпиакос и Црвену Звезду.
Ранее сообщалось, что РБ Лейпциг стал вторым полуфиналистом этого розыгрыша Лиги чемпионов.
Мюллер