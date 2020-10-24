Скачать
Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254
Нурмагомедов - Гейджи: букмекеры поменяли свой прогноз в день боя UFC 254

Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона

Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона
10:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер LaLigaEN

В субботу, 24 октября, состоится центральная игра 7-го тура чемпионата Испании 2020/21 Барселона - Реал. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на матч. 

Специалисты однозначным фаворитом считают Барселону, однако разница в коэффициентах невелика - 1,96-1,97 против 3,60-3,80. Ничью букмекеры считают наименее вероятным результатом противостояния - коэффициент 3,75 - 4.

Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча

Прогноз букмекеров на Эль-Класико

  • Пари-Матч: (победа Барселоны 1,95 - ничья 4,00 - победа Реала 3,60)
  • Фаворит: ( 1,96 - 3,85 - 3.80)
  • William Hill: (1,97 - 3,75 - 3,80)

Телеграф напоминает, что в прошлом туре Ла Лиги обе команды сенсационно проиграли: Реал был быт Кадисом, а Барселона проиграла Хетафе. Кроме того, оба клуба провели посреди недели игры Лиги чемпионов: Сливочные умудрились пропустить три гола за тайм от Шахтера, а каталонцы уничтожили Ференцварош Сергея Реброва.

Ранее Телеграф сообщал, где и во сколько смотреть матч Барселона - Реал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире Большого Шлема
02 УПЛ: где и когда смотреть матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу
03 Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона
04 Динамо - Александрия: онлайн видеотрансляция матча
05 Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь