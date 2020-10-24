Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона

В субботу, 24 октября, состоится центральная игра 7-го тура чемпионата Испании 2020/21 Барселона - Реал. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на матч.

Специалисты однозначным фаворитом считают Барселону, однако разница в коэффициентах невелика - 1,96-1,97 против 3,60-3,80. Ничью букмекеры считают наименее вероятным результатом противостояния - коэффициент 3,75 - 4.

Прогноз букмекеров на Эль-Класико

Пари-Матч: (победа Барселоны 1,95 - ничья 4,00 - победа Реала 3,60)

Фаворит: ( 1,96 - 3,85 - 3.80)

William Hill: (1,97 - 3,75 - 3,80)

Телеграф напоминает, что в прошлом туре Ла Лиги обе команды сенсационно проиграли: Реал был быт Кадисом, а Барселона проиграла Хетафе. Кроме того, оба клуба провели посреди недели игры Лиги чемпионов: Сливочные умудрились пропустить три гола за тайм от Шахтера, а каталонцы уничтожили Ференцварош Сергея Реброва.

Ранее Телеграф сообщал, где и во сколько смотреть матч Барселона - Реал.