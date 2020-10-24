Барселона - Реал: прогноз букмекеров на первое Эль-Класико сезона

В субботу, 24 октября, состоится центральная игра 7-го тура чемпионата Испании 2020/21 Барселона - Реал. Накануне букмекеры сделали свой прогноз на матч.
Специалисты однозначным фаворитом считают Барселону, однако разница в коэффициентах невелика - 1,96-1,97 против 3,60-3,80. Ничью букмекеры считают наименее вероятным результатом противостояния - коэффициент 3,75 - 4.
Прогноз букмекеров на Эль-Класико
Телеграф напоминает, что в прошлом туре Ла Лиги обе команды сенсационно проиграли: Реал был быт Кадисом, а Барселона проиграла Хетафе. Кроме того, оба клуба провели посреди недели игры Лиги чемпионов: Сливочные умудрились пропустить три гола за тайм от Шахтера, а каталонцы уничтожили Ференцварош Сергея Реброва.
Ранее Телеграф сообщал, где и во сколько смотреть матч Барселона - Реал.