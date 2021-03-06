"Динамо" - "Минай": видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 7 марта, "Динамо" в рамках матча 17 тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимает "Минай". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 14:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Минай":

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" подходит в игре с "Минаем" в отличном настроении. Киевляне сумели пробиться в полуфинал Кубка Украины, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а также после победы над "Львовом" лидируют в первенстве Украины. "Минай", в свою очередь, в своем последнем поединке выкарабкался из дна турнирной таблицы УПЛ.

Отметим, за "Минай" выступает одиозный украинский нападающий Артем Милевский, который многие годы карьеры отдал "Динамо". Ранее "Миля" назвал главного монстра в новой команде.