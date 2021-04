Стало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" в полуфинале Кубка Украины (видео)

Перепелка главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с ультрас "Бело-синих" стала главной темой дня во время праздника футбола в Тернополе, где проходил полуфинальный матч Кубка Украины-2021.

Фанаты подобрались поближе к скамейке запасных "Динамо" и начали поливать грязью Мистера с требованием, чтобы тот ушел. Однако румынский специалист не стал молчать и ответил недоброжелателям. Как оказалось, наставник киевского клуба заявил в ответ ультрас, что они не "Динамо".

Видео перепалки румынского специалиста с ультрас доступно в сети:

Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD

— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021