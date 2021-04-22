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Болельщики в Тернополе уважили Луческу после нападок ультрас (видео)
Болельщики в Тернополе уважили Луческу после нападок ультрас (видео)

Стало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" в полуфинале Кубка Украины (видео)

Стало известно, что кричал Луческу ультрас "Динамо" в полуфинале Кубка Украины (видео)
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Перепелка главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу с ультрас "Бело-синих" стала главной темой дня во время праздника футбола в Тернополе, где проходил полуфинальный матч Кубка Украины-2021.

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Фанаты подобрались поближе к скамейке запасных "Динамо" и начали поливать грязью Мистера с требованием, чтобы тот ушел. Однако румынский специалист не стал молчать и ответил недоброжелателям. Как оказалось, наставник киевского клуба заявил в ответ ультрас, что они не "Динамо".

Видео перепалки румынского специалиста с ультрас доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что во время матча "Агробизнес" - "Динамо" Луческу повздорил с ультрас. За своего тренера вступились Георгий Бущан и Денис Бойко, которого в итоге обзывали "крысой". После инцидента с ультрас болельщики начали хором кричать "Луческу", чтобы поддержать тренера.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 155

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Кубок Украины, Ультрас.
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