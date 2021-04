УЕФА намекнул, какие города потеряли статус хозяина Евро-2020

УЕФА на своих официальных соцсетях объявил о возврате билетов на матчи чемпионата Европы-2020 в трех городах.

Под "гнев" организации попали Мюнхен, Дублин и Бильбао, который недавно подтвердил, что у города отобрали право проводить матчи Евро-2020. Отметим, все три города не сумели гарантировать присутствие зрителей (25% от заполняемости стадионов) на матчах грядущего ЧЕ по футболу, а данное условие являлось важнейшим для сохранения статуса-хозяина еврофорума.

: The #EURO2020 ticket return window for most venues closes today at 18:00 CEST.



Ticket buyers for Bilbao, Dublin and Munich have until Monday 26 April at 14:00 CEST.



There will not be another opportunity to return tickets.