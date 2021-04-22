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УЕФА намекнул, какие города потеряли статус хозяина Евро-2020

УЕФА намекнул, какие города потеряли статус хозяина Евро-2020
16:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram euro2020

УЕФА на своих официальных соцсетях объявил о возврате билетов на матчи чемпионата Европы-2020 в трех городах. 

УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум

Под "гнев" организации попали Мюнхен, Дублин и Бильбао, который недавно подтвердил, что у города отобрали право проводить матчи Евро-2020. Отметим, все три города не сумели гарантировать присутствие зрителей (25% от заполняемости стадионов) на матчах грядущего ЧЕ по футболу, а данное условие являлось важнейшим для сохранения статуса-хозяина еврофорума.

В УЕФА отметили, что билеты на матчи из этих трех городов можно вернуть только до 26 апреля. Окончательное решение касательно городов-хозяев Евро-2020 УЕФА примет в пятницу, 23 апреля.

Отметим, в каждом из этих трех городов должны были пройти по четыре игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Англии могут отдать дополнительные матчи Евро-2020 из-за решительной борьбы футбольных властей этой страны с Суперлигой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Мюнхен, Бильбао, Футбол, Дублин, Евро-2020.
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