"Минай", вылетевший в Первую лигу, может сохранить прописку в УПЛ

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил о печальной ситуации у ряда команд Украинской премьер-лиги.

Так по словам журналиста, под угрозой недопуска к новому сезону УПЛ из-за отсутствия аттестата находятся "Олимпик", владельца которого дисквалифицировали пожизненно от футбольной деятельности, "Десна" и "Ингулец". Все это может дать шансы "Минаю", который также испытывает трудные времена, на сохранение прописки в элитном футбольном дивизионе Украины. Однако шансы такого развития событий невелики.

"Телеграф" напоминает, что "Минай" закончил чемпионат Украины сезона 2020/21 последним, а предпоследний тур для закарпатской команды ознаменовался грандиозным скандалом. Команда не хотела выходить на игру с "Шахтером" из-за аномальных ставок. В итоге футболисты "Миная" после получасовой паузы вышли на поле, но проиграли.

Ранее "Телеграф" сообщал о вариантах развития карьеры главной звезды "Миная" Артема Милевского.