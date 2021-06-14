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Италия - Швейцария: анонс матча Чемпионата Европы

Италия - Швейцария: анонс матча Чемпионата Европы
23:20 Пн, 14 Июнь 2021 Телеграф AFP

16 июня в 22:00 свой второй матч на Евро-2020 проведут сборные Италии и Швейцарии. Игра пройдёт на римском "Стадио Олимпико", где состоялось и открытие турнире.  

В первой игре, то бишь в том самом открытии, "Скуадра Адзурра" с уверенным счётом 3:0 переиграла сборную Турции. Швейцария же на старте турнире сыграла 1:1 с Уэльсом.  

Италия - Швейцария: прямая трансляция матча Евро-2020

Букмекеры однозначным фаворитом встречи считают дружину Роберто Манчини. И это неудивительно, ведь она не просто выигрывает, но и показывает потрясающий футбол. Уже никто не может сказать, что Италия играет в "катеначчо", то бишь в защитный футбол. Более того, уже 28 матчей она не проигрывает, а 9 подряд исключительно выигрывает. К тому же, наконец-то начал регулярно забивать и за сборную Чиро Иммобиле. Швецария же взять своё может только на контратаках.

Прогноз автора: 3:1

"Телеграф" напоминает, что в первом матче второго тура в группе А встретятся Турция и Уэльс. Где смотреть матч Италия - Швейцария можно узнать здесь. Также за поединком можно будет следить онлайн на нашем сайте.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Стадио Олимпико, Евро-2020.
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