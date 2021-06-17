Нардепы приоделись в Раду, не забыв о матче сборной Украины на Евро-2020 (фото)

В четверг, 17 июня, Верховная Рада Украины проводит очередное заседание. Кроме того, в этот день в Бухаресте национальная сборная проведет свой второй матч на Евро-2020. По этому случаю некоторые народные избранники решили приодеться соответствующим образом.

Нардепы от БПП и "Слуги Народа" Владимир Арьев и Андрей Богданец соответственно сменили официальные костюмы на желто-синие футболки. Таким образом, депутаты решили поддержать сборную Украины, которой сегодня предстоит ключевой матч на чемпионате Европы-2020 с Северной Македонией.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за игрой можно по ТВ, а видео лучших моментов встречи будет оперативно доступно у нас на сайте. Ранее букмекеры оценили шансы команд.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре сборная Украина уступила Нидерландам, а Северная Македония проиграла австрийцам. С полным расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.