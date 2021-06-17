Португалия - Германия: где и когда смотреть центральный матч 2-го тура Евро-2020

В субботу, 19 июня, в Мюнхене на одноименной арене состоится центральный матч второго тура групповой стадии Евро-2020 Португалия - Германия. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Португалия - Германия покажет телеканал "Футбол 1". Также официальная онлайн-трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч Португалия - Германия.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре Португалия с двумя голами Роналду разгромила Венгрию, а Германия проиграла Франции из-за автогола Хуммельса.

С полным календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.