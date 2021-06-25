Роналду подшутил над партнером (видео)

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду да и вся команда Португалии находятся в прекрасном расположении духа, ведь сборная сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы.

На одной из тренировок перед следующим матчем Роналду решил помочь партнеру по команде Пепе охладиться. КриРо взял бутылку с водой, подкрался к защитнику, а затем вылил жидкость тому на голову. Пепе лишь посмеялся с действий капитана.

Видео шутки Роналду доступно в сети:

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"Телеграф" напоминает, что Роналду и Ко уже 27 июня сыграют матч 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии. Ранее мы сообщали где и во сколько смотреть эту игру, а также рассказывали о прогнозе букмекеров на этот поединок. Отметим, Португалия заняла третье место в квартете F, а в последнем матче "Команда избранных" дала бой французам.

Криштиану Роналду побил несколько рекордов на ЧЕ, в частности, он стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы в истории. Также Криштиану влип в скандал с Coca-Cola. На данный момент CR7 с 5 голами лидирует в бомбардирской гонке Евро-2020.