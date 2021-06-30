Болельщик совершил забег на поле во время матча Швеция - Украина (видео)

Сборная Украины минимально обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020, забив победный гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Сразу же после победного гола на поле прорвался фанат.

Болельщик умело ускользнул от стюарда, который дежурил у "бровки", а потом начал забег к центру поля. Мужчина, одетый только в шорты, без препятствий добежал до центрального круга, где один из работников стадиона подножкой остановил непрошенного гостя. В итоге фана скрутили, а момент его забега не попал в эфир.

Видео забега фаната после гола Артема Довбика доступно в сети:

Ukrainian fan runs onto the pitch after the winning goal from Ukraine against Sweden! #Euro2020 pic.twitter.com/D02tMtNBeH — Casual Ultra (@thecasualultra) June 30, 2021

Отметим, во время матча произошел еще один инцидент. На трибунах стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго за Украину "болел" фанат, размахивающий российским флагом. Украинцы не стали терпеть этого и отобрали у болельщика трехцветный стяг. Момент потасовки попал на видео. Ранее камеры запечатлели этого российского болельщика на подходе к стадиону.

"Телеграф" напоминает, что в матче со Швецией тяжелейшую травму получил украинский форвард Артем Беседин. Позже стали известны сроки восстановления футболиста.