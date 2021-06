Болельщик совершил забег на поле во время матча Швеция - Украина (видео)

Сборная Украины минимально обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020, забив победный гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Сразу же после победного гола на поле прорвался фанат.

Болельщик умело ускользнул от стюарда, который дежурил у "бровки", а потом начал забег к центру поля. Мужчина, одетый только в шорты, без препятствий добежал до центрального круга, где один из работников стадиона подножкой остановил непрошенного гостя. В итоге фана скрутили, а момент его забега не попал в эфир.

Видео забега фаната после гола Артема Довбика доступно в сети:

Ukrainian fan runs onto the pitch after the winning goal from Ukraine against Sweden! #Euro2020 pic.twitter.com/D02tMtNBeH

— Casual Ultra (@thecasualultra) June 30, 2021