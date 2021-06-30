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Болельщик, который принес флаг России на матч Украины на Евро-2020: "А кого мне бояться, бл*ть"

Болельщик совершил забег на поле во время матча Швеция - Украина (видео)

Болельщик совершил забег на поле во время матча Швеция - Украина (видео)
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

Сборная Украины минимально обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020, забив победный гол в компенсированное ко второму экстра-тайму время. Сразу же после победного гола на поле прорвался фанат. 

Болельщик умело ускользнул от стюарда, который дежурил у "бровки", а потом начал забег к центру поля. Мужчина, одетый только в шорты, без препятствий добежал до центрального круга, где один из работников стадиона подножкой остановил непрошенного гостя. В итоге фана скрутили, а момент его забега не попал в эфир.

Видео забега фаната после гола Артема Довбика доступно в сети:

Отметим, во время матча произошел еще один инцидент. На трибунах стадиона "Хэмпден Парк" в Глазго за Украину "болел" фанат, размахивающий российским флагом. Украинцы не стали терпеть этого и отобрали у болельщика трехцветный стяг. Момент потасовки попал на видео. Ранее камеры запечатлели этого российского болельщика на подходе к стадиону.

"Телеграф" напоминает, что в матче со Швецией тяжелейшую травму получил украинский форвард Артем Беседин. Позже стали известны сроки восстановления футболиста

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 125

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Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020.
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