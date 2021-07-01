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Швейцария - Испания: анонс матча 1/4 Евро-2020

Швейцария - Испания: анонс матча 1/4 Евро-2020
14:30 Сегодня Телеграф Твиттер LFCfooty

2 июля в 19:00 по киевскому времени в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" начнётся противостояние из числа тех, где есть явный аутсайдер и не менее явный фаворит.

Казалось бы - всё ясно. Но нет, речь не об этом Евро, которое уже приучило нас к огненным драмам и огромным сенсациям. В частности, субъектами одной из них как раз и ставили "нейтралы" - на заглавном фото они празднуют один из голов, забитых в ворота французов. Потом был и серия пенальти, которую как раз швейцарцы и выиграли. Результат лотереи - 5:4.

Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)

Испания же наоборот чуть не подарил "сенсацию со знаком минус". В первом матче 28 июня "Фурия Роха" не удержала перевес 3:1 (как и чуть позднее в этот день "Ле Блё), но смогли одолеть хорватов в овертайме со счётом 5:3.

Мнение букмекеров, несмотря на указанные факторы, всё же однозначно. Ибо класс есть класс, а неожиданностям есть предел. 

Прогноз автора: 1:2 (в основное время). Проход испанцев.

"Телеграф" напоминает, что за данным поединком на нашем сайте можно следить онлайн. Аналогично как и за игрой Бельгия - Италия, с победителем которой в полуфинале сразиться победитель этой пары.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Евро-2020, Газпром Арена.
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