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Травмированный Беседин в Инстаграме поддержал сборную Украины перед игрой с англичанами

Травмированный Беседин в Инстаграме поддержал сборную Украины перед игрой с англичанами
17:53 Сегодня Телеграф Инстаграм Артёма Беседина Українська асоціація футболу

Матч между сборными Украины и Швеции, который увенчался исторической победой сборной Украины со счётом 2:1 в овертайме, запомнился не только с положительной стороны.

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В дополнительное время очень тяжёлую травму колена получил форвард нашей команды Артём Беседин, который ориентировочно вылетел на 6-8 месяцев. Швед Маркус Даниэльсон (которого украинец уже простил) за фол был удалён, а клуб Артёма - киевское "Динамо", должен получить от УЕФА около 3 с половиной миллионов евро за случившееся.  

Сегодня Беседин опубликовал на своей странице в Инстаграме пост в поддержку своих коллег по сборной. "Парни! Удачи вам сегодня!Я уверен, что игра и результат будут достойными. Спасибо всем за поддержку" - написал 25-летний уроженец Харькова.

 
 
 
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Допис, поширений Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

 

Ранее "Телеграф" приводил слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, что в клубе очень грустят из-за случившегося с их игроком, а не зарабывают на этом деньги

Вчера тяжёлую травму в матче Чемпионата Европы также получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, который может провести без футбола около года.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Евро-2020, Артем Беседин.
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