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Финалу Евро-2020 угрожает рой летающих муравьев (видео)

Финалу Евро-2020 угрожает рой летающих муравьев (видео)
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Daily_Express

Миллионы летающих муравьев были обнаружены радаром над Лондоном и Юго-востоком, и некоторые из насекомых явно "захотят" попасть на "Уэмбли", где в воскресенье, 11 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу-2020 Италия - Англия.

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С июня по сентябрь в любое время может начаться так называемый "день летающих муравьев", когда насекомые скапливаются в огромный рой для спаривания во время полета. Так совпало, что в этом году подобный момент припадает как раз на время решающего матча Евро-2020.

Профессор науки и коммуникации в Университете Глостершира и член Королевского энтомологического общества Адам Харт рассказал, что сезон "летающих муравьев" только начался в Британии.

"Если 11 июля будут подходящие условия, то на "Уэмбли" и по всей стране может быть больше трех львов (прозвище сборной Англии по футболу, - прим. ред.) на футболках", - пошутил профессор в комментарии для Sky News.

9 июля Метеорологическое бюро показало, как выглядит облако летающих муравьев на радарах:

К слову, синоптики также не исключают, что во время финала Евро-2020 над "Уэмбли" пройдет ливень.

Летающие муравьи - уже привычное дело для спортсменов в Британии, ведь во время "сезона насекомых" проходит теннисный турнир Уимблдон.

Нашествие насекомых в Британии в прошлом году выглядело примерно так:

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала ЧЕ-2020 Италия в серии пенальти прошла Испанию, а Англия в экстра-таймах со скандалом выбила Данию. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть решающий матч Евро, а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
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