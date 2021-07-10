Финалу Евро-2020 угрожает рой летающих муравьев (видео)

Миллионы летающих муравьев были обнаружены радаром над Лондоном и Юго-востоком, и некоторые из насекомых явно "захотят" попасть на "Уэмбли", где в воскресенье, 11 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу-2020 Италия - Англия.

С июня по сентябрь в любое время может начаться так называемый "день летающих муравьев", когда насекомые скапливаются в огромный рой для спаривания во время полета. Так совпало, что в этом году подобный момент припадает как раз на время решающего матча Евро-2020.

Профессор науки и коммуникации в Университете Глостершира и член Королевского энтомологического общества Адам Харт рассказал, что сезон "летающих муравьев" только начался в Британии.

"Если 11 июля будут подходящие условия, то на "Уэмбли" и по всей стране может быть больше трех львов (прозвище сборной Англии по футболу, - прим. ред.) на футболках", - пошутил профессор в комментарии для Sky News.

9 июля Метеорологическое бюро показало, как выглядит облако летающих муравьев на радарах:

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects! Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects #FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD — Met Office (@metoffice) July 9, 2021

К слову, синоптики также не исключают, что во время финала Евро-2020 над "Уэмбли" пройдет ливень.

It’s the final of #EURO2020 on Sunday evening Showers are possible at #Wembley for Italy v England #ItsComingHome pic.twitter.com/RfprDzEOdr — Met Office (@metoffice) July 9, 2021

Летающие муравьи - уже привычное дело для спортсменов в Британии, ведь во время "сезона насекомых" проходит теннисный турнир Уимблдон.

Нашествие насекомых в Британии в прошлом году выглядело примерно так:

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала ЧЕ-2020 Италия в серии пенальти прошла Испанию, а Англия в экстра-таймах со скандалом выбила Данию. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть решающий матч Евро, а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.