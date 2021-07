Финалу Евро-2020 угрожает рой летающих муравьев (видео)

Миллионы летающих муравьев были обнаружены радаром над Лондоном и Юго-востоком, и некоторые из насекомых явно "захотят" попасть на "Уэмбли", где в воскресенье, 11 июля, состоится финал чемпионата Европы по футболу-2020 Италия - Англия.

С июня по сентябрь в любое время может начаться так называемый "день летающих муравьев", когда насекомые скапливаются в огромный рой для спаривания во время полета. Так совпало, что в этом году подобный момент припадает как раз на время решающего матча Евро-2020.

Профессор науки и коммуникации в Университете Глостершира и член Королевского энтомологического общества Адам Харт рассказал, что сезон "летающих муравьев" только начался в Британии.

"Если 11 июля будут подходящие условия, то на "Уэмбли" и по всей стране может быть больше трех львов (прозвище сборной Англии по футболу, - прим. ред.) на футболках", - пошутил профессор в комментарии для Sky News.

9 июля Метеорологическое бюро показало, как выглядит облако летающих муравьев на радарах:

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!

Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects #FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD

— Met Office (@metoffice) July 9, 2021