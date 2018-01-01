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Свитолина прокомментировала первую победу в сезоне

Элина Свитолина
21:12 Сегодня Телеграф
tribuna.com

Новости спорта: Первая ракетка Украины рассказала о первой победе в новом сезоне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою первую победу в новом сезоне.

«Вчера легла спать в 10 вечера, потому что у меня разминка была назначена на 8 утра. Конечно, я расстроилась. Но я видела фейерверк для детей, этого достаточно.

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Сегодняшний матч показал, что я могу играть на высоком уровне. Поэтому буду фокусироваться на этом.

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Я старалась сыграть на мои 100%, привнести в матч свою собственную скорость и мощь.

Этот сезон будет сложным. Все знают, что Серена, Шарапова и Азаренко возвращаются. И это вызов, к которому я готова. Буду прибавлять от турнира к турниру», – сказала Свитолина.

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