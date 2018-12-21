5 украинок сыграют на теннисном турнире в Брисбене

Новости спорта: На теннисном турнире WTA Брисбене сыграют лучшие украинские теннисистки.

Первыми крупными теннисными соревнованиями нового сезона станет турнир серии WTA Premier Brisbane International, который пройдет в Австралии с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го.

В основной сетке из наших спортсменок выступят лучшие - Элина Свитолина, которая будет защищать титул, и Леся Цуренко.

Третья "ракетка" Украины Даяна Ястремская также начнет сезон в Брисбене, но стартует в квалификации. В заявочном листе отборочного турнира также имена четвертой и шестой "ракеток" нашей страны - Екатерины Козловой и Марты Костюк.

Таким образом, в Брисбене сыграют сразу пятеро украинских теннисисток.