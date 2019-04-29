Надаль: Я бы хотел видеть Тима первой ракеткой мира

Новости спорта: Рафаэль Надаль уверен, что Доминику Тиму удастся стать первой ракеткой мира.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, в двух сетах уступивший Доминику Тиму из Австрии в полуфинале турнира в Барселоне (Испания) со счетом 6:4, 6:4, прокомментировал свое поражение.

“После этой недели моя уверенность вернулась. Я считаю, что смог произвести необходимые улучшения в своей игре, за счет которых постараюсь достичь поставленной цели в течение следующих нескольких недель. Сегодня я был конкурентоспособным, и мне понравился матч. Я наконец чувствовал себя так, как мне этого хотелось.

Подача сегодня стала важным компонентом матча. Я не очень хорошо подавал, особенно вторым мячом. Это сказалось на моей игре. Я пытался хорошо исполнить первую подачу, потому что не был уверен во второй. Из-за этого и пошли ошибки, поскольку неуверенность во второй подаче влияет на первую.

Тим играл великолепно. Он делал все, что должен был, и это принесло ему успех. Поздравляю его с победой. Он отличный парень и фантастический игрок. Я рад за него и желаю ему всего наилучшего.

Способен ли Тим занять первую строчку мирового рейтинга? Да, почему бы и нет. Есть несколько теннисистов, которые могут в скором времени добраться до первой строчки. Тим является очень хорошим игроком. Он труженик. Поэтому я хотел бы видеть его на первой строчке“, - цитирует испанца ATP.