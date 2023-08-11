"Отец копал и я янтаря накопаю": удалось ли властям победить "черных" старателей

За четыре года действия новых правил объем законной добычи янтаря в Украине вырос почти в девять раз.

В Украине уже несколько лет действует закон о добыче янтаря. Он позволил создать легальный рынок и снизить масштабы повреждения земель от незаконного промысла. С началом полномасштабной войны в Украине активность "черных" старателей сильно снизилась.

Как работает янтарный промысел в Украине, несмотря на войну, и удается ли сейчас противостоять варварской добыче, разбирался "Телеграф".

Пик янтарной лихорадки миновал

С началом полномасштабной войны в Украине активность "черных" копателей янтаря значительно снизилась. Это массово подтверждают представители контролирующих органов и правоохранители. В прошлом году о массовой нелегальной добыче почти ничего не было слышно. Но весной 2023-го СМИ снова запестрели сообщениями об обнаружении партий незаконного янтаря и активности "черных" старателей.

Еще в феврале полиция Ровенщины задокументировала два факта нелегальной добычи янтаря во время рейдов в Сарненском и Варашском районах области, изъяв три транспортных средства, четыре мотопомпы и прочий традиционный "инвентарь" незаконного промысла.

11 мая в Варашском районе полиция обнаружила в гараже местного жителя 20 мешков, наполненных янтарем крупной фракции общим весом 455 кг. Один из камней, весивший 1,2 кг, может "потянуть" на 230 тыс. грн, говорят силовики. Сумма изъятого в общей сложности — почти 7 млн грн.

29 июня также в Варашском районе правоохранители разоблачили четырех старателей, изъяли янтарь, мотопомпу и другое оборудование.

В то же время правоохранители и работники местных лесохозяйственных филиалов ГП "Леса Украины" уверяют: ситуация с незаконной добычей янтаря контролируется. Сейчас она не так критична, как например, в 2015-2017 годах. В то время наблюдался пик массовой добычи и ценовой ажиотаж. Были редкие случаи столкновений с правоохранителями, даже с применением огнестрельного оружия в тогда еще мирной Украине.

Сейчас правоохранители совместно с лесоводами проводят регулярные рейды, на подъездных дорогах устанавливают фотоловушки для фиксации несанкционированного въезда автотранспорта на участки добычи.

Как рассказал "Бизнес Телеграфу" директор Полесского лесного офиса ГП "Леса Украины", объединяющего леса Волыни и Ровенщины, Александр Кватирко, наиболее массовый случай несанкционированной добычи, который обнаружили правоохранители Ровенщины за последнее время, была группа из 15-20 человек, которые мыли "солнечные камни" с помощью трех мотопомп.

По его словам, в нынешних военных условиях можно наблюдать и изменение отношения местного населения к "черным" старателям.

"Сейчас, мне кажется, срабатывает и то, что местная община осуждает действия копателей. Осуждение большое, люди сами стали остро реагировать на такие вещи", — говорит Кватирко.

Еще один фактор — цены на янтарь снизились и его "черная" добыча стала не такой выгодной, как до войны. К тому же, усилился контроль на дорогах, особенно на приграничных территориях. Большое количество блокпостов и усиленные проверки документов и автотранспорта мешают контрабандистам, добавляет он.

История промысла самоцветов

Янтарь — это природная окаменевшая ископаемая смола хвойных или покрытосеменных деревьев. Янтарь используют для изготовления ювелирных украшений, в электричестве, а также в парфюмерии и народной медицине.

Украина занимает третье место в мире по залежам "солнечного камня", основные из которых сосредоточены в Ровенской, Житомирской и Волынской областях.

В конце 2021 года на Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более 5 кг. Он вошел в десятку самых больших "янтарных" камней мира.

Кусочки янтаря весом более килограмма относятся к уникальным находкам. К тому же украинский янтарь уникален по своей гамме оттенков. Возраст полудрагоценных тусклых, прозрачных и полупрозрачных камней может достигать миллионов лет.

Украинский драгоценный камень залегает неглубоко, основная часть кристаллов находится на глубине от 3 до 10 м. Поэтому многие годы его вымывали преимущественно варварским способом из-под земли. "Черные" копатели оставляли после нелегального промысла опустошенные территории.

Последствия незаконной добычи

Наиболее пострадавшим регионом от варварских действий копателей янтаря считается Ровенская область.

Как сообщил "Бизнес Телеграфу" председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, на сегодняшний день в области учитывается более 6,5 тыс. га земель, поврежденных в результате незаконной добычи янтаря. Из них 5,6 тыс. га лесных земель и около 1 тыс. га сельскохозяйственных.

"Срок восстановления земель, поврежденных незаконной добычей янтаря, зависит от механизма рекультивации и объемов финансирования, но в общей сложности это не менее пяти лет", — говорит он.

В регионе также есть участки, которые могут восстанавливаться десятки лет из-за несвоевременной рекультивации или других факторов, добавляет Кватирко. Эти участки до 10 лет еще будут пустыней. На других площадях уже растут молодые насаждения, но чтобы они стали качественным лесом, необходимо проведение дополнений главными породами, мероприятия по уходу.

Весной этого года специалисты Полесского офиса и филиалов ГП "Леса Украины" подробно обследовали все поврежденные территории. На значительной части этих земель уже есть возможность проводить восстановление, эта работа уже начата.

Лесовики активно готовятся к осенней кампании. Запланировали создание леса на всех участках, где возможно, а это в рамках деятельности филиалов Полесского лесного офиса около 250 га.

На некоторых территориях еще требуется рекультивация почвы. План дальнейших действий будет формироваться точечно по каждому отдельному участку, отмечает Кватирко.

На Волыни от вандалов пострадало гораздо меньше земель — около 16 га.

Как рассказал "Бизнес Телеграфу" работник лесной охраны Камень-Каширского района Волынской области Иван Наумюк, благодаря совместным действиям лесоводов и силовых структур в 2015-2016 годах, в регионе удалось вовремя остановить массовое уничтожение лесов. В частности, в Маневичском лесхозе на сегодняшний день зафиксировано повреждение чуть более 13 га земель. На всех этих участках 2014-2016 гг. действовали незаконные копатели янтаря.

Сейчас проводят мониторинг этих участков, несмотря на фиксацию единичных попыток размывания почвы, новые факты массовой незаконной добычи и увеличения поврежденных территорий не были зафиксированы, резюмирует Наумюк.

Легальный рынок янтаря

Принятые в ноябре 2019 года законодательные изменения по предоставлению янтарных недр в пользование способствовали легализации бизнеса и росту объемов добычи. Янтарь стал самым популярным полезным ископаемым на электронных торгах, которые объявляет Государственная служба геологии и недр Украины. Спрос на такие специальные разрешения стабильно высок.

На сегодняшний день больше всего легального янтаря добывают на Ровенщине. Как рассказал "Бизнес Телеграфу" операционный директор ООО "Центр "Солнечное ремесло" Андрей Петухов, его фирма стала первым в Украине частным предприятием, которое в 2009 году получило спецразрешение на разработку этих полезных ископаемых и в 2014 году приступило к промышленной добыче. Компания добывает янтарь карьерным способом, после чего проводит рекультивацию земель, передавая лесоводам восстановленные территории для быстрого облесения.

"Согласно нашему проекту рекультивации, на гектар отработанной территории мы высаживаем 8 тысяч сеянцев сосны как основной породы и 2 тысячи сеянцев березы как сопутствующей. Согласно спецразрешению, у нас всего 84 гектара месторождения. По состоянию на сегодняшний день, на 33-х гектарах мы посадим 330 тысяч сеянцев деревьев", — говорит Петухов.

По его словам, эти мероприятия проводились в три этапа: в 2017-м, 2021-м и 2023 годах. К работам привлекали специалистов Рафаловского лесхоза ГП "Леса Украины", которые выращивали сеянцы и высаживали по заказу ООО "Центр "Солнечное ремесло". В частности, те деревья, которые высаживали в 2017 году, сейчас имеют высоту около 2 метров. Коэффициент приживания сеянцев на этих территориях составляет 95-99%.

По словам Петухова, по итогам 2022 года компания занимает почти 40% легального рынка янтаря в Украине. С началом полномасштабной войны усложнились логистические схемы реализации продукции, но, несмотря на кадровые сложности и другие вызовы, к концу 2023 года компания планирует добыть около 10 тонн "солнечных камней".

По данным Ровенской ОГА, с появлением легального рынка добыча янтаря в области выросла в разы: в 2019 году она составила 948,7 кг, в 2020-м — 3448,4 кг, в 2021-м — 8102,9 кг, в 2022-м — 15 862 кг (почти в 8,5 раз больше, по сравнению с 2019 годом).

По данным Гостаможслужбы, за 2020-2022 гг. объемы экспорта необработанного янтаря из Украины составили 35,4 тонны. Из них 70% добыты в Ровенской области.

"К началу августа 2023-го в области через электронные аукционы реализовано 69 специальных разрешений на пользование янтарными участками. Из них: 61 на участок, площадь которого не превышает 10 га, на проведение геологоразведочных работ с последующей добычей янтаря на месторождениях, 8 – площадью от 100 до 560 га на проведение геологоразведочных работ, в т.ч. опытно-промышленной добычи янтаря. Активность бизнеса в электронных торгах свидетельствует об эффективности янтарного закона", — говорит председатель Ровенской ОГА Коваль.

Объемы легальной добычи янтаря в Украине

По данным Госгеонедр Украины, в течение 2020-2023 годов было продано 87 спецразрешений на пользование янтарными недрами на сумму 129,88 млн грн. Это участки в Ровенской и Житомирской областях общей площадью 3732 га. Спецразрешения предоставлены с обязательным осуществлением рекультивации земель после его окончания.

С введением новых правил объем законной добычи янтаря в Украине ежегодно растет. Так, в 2019 году добыто 2819 килограммов "солнечного камня", в 2020 году — 6354 килограмма, в 2021 году — 19 466 килограммов, и в 2022 году — уже 24 174 килограмма. То есть, рост за четыре года составил более 8,5 раза.

Источник: Госслужба геологии и недр Украины

В ведомстве подчеркнули, что в результате реформы, бюджет и местные громады, на территории которых добывают янтарь, начали получать дополнительные средства: 10% от стоимости из каждого добытого килограмма янтаря платят в виде ресурсной ренты в госбюджет. По итогам 2022 года, по данным ГНС, поступило около 20 млн грн ренты за пользование янтарными недрами, 30% из которых направлено в бюджеты территориальных громад.

Также внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, значительно ужесточившие ответственность за незаконную добычу, сбыт и переработку полезных ископаемых и уклонение от рекультивации земель — до 170 тыс. грн штрафа (либо ограничение или лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества).

Кроме того, в 2022 году утверждена новая методика начисления убытков за несанкционированную добычу полезных ископаемых, и начиная с апреля 2023 года Госгеонедрам предоставлено право их начислять (Закон 2805-ІХ).

Следовательно, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию в стране, легальный рынок янтаря действует. Остается надеяться, что ужесточение контроля и ответственности повысит прозрачность этой деятельности, не приведет ее снова "в тень", а отобьет желание уничтожать природу варварским землепользованием. Или сделает янтарное хищничество нерентабельным.