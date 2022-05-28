Что случится с телефоном, если заряжать его всю ночь: результат не порадует

Продолжительная зарядка вредит аккумулятору.

Если вы хотите, чтобы ваш смартфон "прожил" намного дольше, важно помнить, что одной из главных ошибок практически всех пользователей является "ночная" зарядка телефона. Делать этого не желательно, если вы не хотите постоянно покупать новые аккумуляторы и носить свой гаджет в ремонт.

Почему категорически нельзя оставлять телефон на ночь на зарядке, и что с ним будет, если оставлять его так до утра, пишет prostomob.com.

Можно ли телефон оставлять на ночь на зарядке

Разрядка мобильного телефон "в ноль", а также зарядка до 100% — очень вредны для батареи вашего гаджета — эту информацию вам скажут в любом магазине техники или специалисты по ремонту. А все потому, что длительная зарядка сильно ускоряет износ аккумулятора, и как результат сначала заряд не будет долго держаться, а потом и вовсе батарея "полетит".

Эксперты не советуют оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, ведь, чтобы набрать 100%, аккумулятору нужно всего пару часов, а все оставшееся время он просто находится под напряжением, что губит его "мотор". Лучше всего поддерживать заряд телефона в рамках 30-80%. Ничего страшного не случится, если вы поставите свой гаджет на зарядку несколько раз в течение дня.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.