Можно ли ставить телефон на зарядку с 50 %: вы наверняка об этом не знали

Не стоит "доводить" заряд своего смартфона до отметки ниже 10%.

Отправляясь куда-нибудь, каждый старается зарядить свой телефон на максимум, чтобы он не сел в самое неподходящее время. Однако мало ли кто задумывается, как правильно заряжать свой смартфон и можно ли ставить свой на подзарядку, если он уже заряд показывает к примеру 50%.

Как правильно заряжать телефон, чтобы аккумулятор "прожил" намного дольше, пишет belnovosti.by.

Можно ли подзаряжать смартфон с 50 % заряда

Ответ — можно и даже нужно, если вы хотите, чтобы ваш телефон проработал дольше, аккумулятор не так сильно изнашивался. Специалисты рекомендуют подзаряжать смартфон несколько раз в течение дня. Если заряжать свой гаджет циклами по 50 %, то можно увеличить срок эксплуатации батареи в 3 раза.

Поэтому, если вы не планируете куда-то уходить, или активно пользоваться телефоном, не стоит заряжать его больше чем на 50%. Если же смартфон вам нужен для длительного пользования, достаточно зарядить его до 80%.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.