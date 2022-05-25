Чи можна ставити телефон на зарядку з 50%: ви, напевно, про це не знали

Не варто доводити заряд свого смартфона до позначки нижче 10%.

Вирушаючи куди-небудь, кожен намагається зарядити свій телефон на максимум, щоб він не сів у невідповідний час. Однак мало хто замислюється, як правильно заряджати свій смартфон і чи можна ставити свій на підзарядку, якщо він уже заряд показує, наприклад, 50%.

Як правильно заряджати телефон, щоб акумулятор "прожив" набагато довше, пише belnovosti.by.

Чи можна заряджати смартфон з 50% заряду

Відповідь — можна і навіть потрібно, якщо ви хочете, щоб ваш телефон пропрацював довше, акумулятор не так зношувався. Фахівці рекомендують заряджати смартфон кілька разів протягом дня. Якщо заряджати свій гаджет циклами по 50%, можна збільшити термін експлуатації батареї втричі.

Тому, якщо ви не плануєте кудись йти або активно користуватися телефоном, не варто заряджати його більше ніж на 50%. Якщо смартфон вам потрібен для тривалого користування, достатньо зарядити його до 80%.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Також фахівці рекомендують не користуватися телефоном під час заряджання, через що він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.