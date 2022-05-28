Що трапиться з телефоном, якщо заряджати його всю ніч: результат не потішить

Тривале заряджання шкодить акумулятору.

Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон "прожив" набагато довше, важливо пам’ятати, що однією з головних помилок практично всіх користувачів є "нічна" зарядка телефону. Робити цього не бажано, якщо ви не хочете постійно купувати нові акумулятори та носити свій гаджет у ремонт.

Чому категорично не можна залишати телефон на ніч на зарядці і що з ним буде, якщо залишати його так до ранку, пише prostomob.com.

Чи можна телефон залишати на ніч на зарядці

Розрядка мобільного телефону "в нуль", а також зарядка до 100% — дуже шкідливі для батареї вашого гаджета — цю інформацію вам скажуть у будь-якому магазині техніки або спеціалісти з ремонту. А все тому, що тривала зарядка сильно прискорює зношування акумулятора, і як результат спочатку заряд не буде довго триматися, а потім і зовсім батарея "полетить".

Експерти не радять залишати смартфон на зарядці на всю ніч, адже, щоб набрати 100%, акумулятору потрібно всього пару годин, а весь час, що лишився, він просто знаходиться під напругою, що губить його "мотор". Найкраще підтримувати заряд телефону в межах 30-80%. Нічого страшного не станеться, якщо ви поставите свій гаджет на зарядку кілька разів протягом дня.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час заряджання не бажано, адже через це він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.