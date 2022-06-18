Как продлить время работы смартфона: секрет, о котором вы не догадываетесь
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Рекомендации, которые помогут продлить время работы устройства.
Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. А если делать это неправильно, то будьте готовы к тому, что в самый ответственный момент ваш телефон может разрядиться и выключится. Что же делать, чтобы он работал дольше?
Как сообщает издание belnovosti, есть несколько хитростей, которые помогут продлить время работы аккумулятора. Зная эти "секретики" ваш телефон будет работать намного дольше и выключиться в самый неожиданный момент.
Как продлить время работы аккумулятора
- Первое, что нужно сделать, так это проверить, какие именно приложения "сжирают" энергию телефона, заглянув в соответствующий раздел в настройках своего гаджета. Внимательно их просмотрите, возможно без некоторых их них можно обойтись, удалив их.
- Также полезным будет установить экономный режим энергии на самый высокий уровень.
- Не забывайте, что экран – это главный потребитель энергии, поэтому лучше удалить все лишние приложения, которые повышают нагрузку.
Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".
Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.