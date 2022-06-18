Как продлить время работы смартфона: секрет, о котором вы не догадываетесь

Рекомендации, которые помогут продлить время работы устройства.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. А если делать это неправильно, то будьте готовы к тому, что в самый ответственный момент ваш телефон может разрядиться и выключится. Что же делать, чтобы он работал дольше?

Как сообщает издание belnovosti, есть несколько хитростей, которые помогут продлить время работы аккумулятора. Зная эти "секретики" ваш телефон будет работать намного дольше и выключиться в самый неожиданный момент.

Как продлить время работы аккумулятора

Первое, что нужно сделать, так это проверить, какие именно приложения "сжирают" энергию телефона, заглянув в соответствующий раздел в настройках своего гаджета. Внимательно их просмотрите, возможно без некоторых их них можно обойтись, удалив их.

Читайте также: Категория Технологии Почему нельзя ставить свое фото на заставку телефона: названа главная опасность Чтобы не навлечь на себя беду, лучше отказаться от своего селфи на заставке телефона.

Также полезным будет установить экономный режим энергии на самый высокий уровень.

Не забывайте, что экран – это главный потребитель энергии, поэтому лучше удалить все лишние приложения, которые повышают нагрузку.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.