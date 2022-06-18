Як продовжити час роботи смартфона: секрет, про який ви не здогадуєтеся

Рекомендації, які допоможуть продовжити тривалість роботи пристрою.

Щоб продовжити життя своєму смартфону та не витрачатися на його ремонти, важливо правильно заряджати свій гаджет. А якщо робити це неправильно, то будьте готові до того, що у відповідальний момент ваш телефон може розрядитися і вимкнеться. Що робити, щоб він працював довше?

Як повідомляє видання belnovosti, є кілька хитрощів, які допоможуть продовжити час роботи акумулятора. Знаючи ці "секретики" ваш телефон буде працювати набагато довше і вимкнутись у найнесподіваніший момент.

Як продовжити час роботи акумулятора

Перше, що потрібно зробити, так це перевірити, які саме програми "зжирають" енергію телефону, зазирнувши у відповідний розділ у налаштуваннях свого гаджета. Уважно їх перегляньте, можливо без деяких їх можна обійтися, видаливши їх.

Також корисно встановити економний режим енергії на найвищий рівень.

Не забувайте, що екран є головним споживачем енергії, тому краще видалити всі зайві програми, які підвищують навантаження.

Також пам’ятайте, що одна з головних помилок практично всіх користувачів мобільних телефонів – це "нічна" зарядка. Акумулятор заряджається всього за кілька годин, а частина ночі, що залишилася, знаходиться під напругою, що згубно позначається на гаджеті і його терміні "придатності".

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.