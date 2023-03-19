Не только Android: стало известно, какими смартфонами пользуются украинцы

Наиболее популярные у украинцев бренды — Samsung, Redmi и Apple

В то время как предпочтения азиатских пользователей в отношении гаджетов изучаются на регулярной основе, в Украине из-за войны это делать не достаточно удобно.

Поэтому компания Rakuten Viber решила самостоятельно провести небольшое изучение рынка, и пришла к выводу, что большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android, однако число пользователей iOS растет.

Об этом сообщает Украинский социологический портал с усилением на пресс-службу компании.

В компании изучались гаджеты, с которых отправлялись и на которые получались сообщения в популярном мессенджере.

Итак, согласно статистике, в феврале 2023 года пользователей iOS уже было 19%, тогда как в феврале 2022 года их было 17%, а по данным предыдущего публичного исследования в 2021 году – 16%.

Топ брендов смартфонов, самых популярных среди украинцев (февраль 2023)

Samsung

Redmi

Apple

Xiaomi

Huawei

OPPO

ZTE

POCO

Tecno

Realme

Отмечается, что по сравнению с предварительными данными Rakuten Viber от 2021 года, первая пятерка брендов осталась неизменной. В 2023 году во вторую пятерку попал Realme, оставив позади Lenovo (9 позиция в 2021 году).

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