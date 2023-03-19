Не тільки Android: стало відомо, якими смартфонами користуються українці

Найбільш популярні у українців бренди — Samsung, Redmi та Apple

В той час як уподобання азійських користувачів відносно гаджетів вивчаються на регулярній основі, в Україні через війну це робити не досить зручно.

Тому компанія Rakuten Viber вирішила самостійно провести невелике вивчення ринку, і дійшла висновку, що більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає.

Про повідомляє Український соціологічний портал з посиленням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що в компанії вивчались гаджети, з яких відправлялись та на які отримувались повідомлення у популярному месенджері.

Отже, згідно зі статистикою, у лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023)

Samsung

Redmi

Apple

Xiaomi

Huawei

OPPO

ZTE

POCO

Tecno

Realme

Зазначається, що порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п'ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п'ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

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