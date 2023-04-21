Samsung побеждает Apple: назван ТОП-5 производителей смартфонов в мире

Несмотря на частые скидки и промо-акции, спрос в бюджетном сегменте остаётся слабым из-за высокой инфляции

В отличие от бенчмарка AnTuTu аналитическая компания Canalys изучает не характеристики смартфонов, а объемы их продаж в мире, делая на основе этих данных выводы о популярности гаджетов того или иного производителя-продавца (вендора).

Согласно отчету компании о состоянии рынка мобильных устройств в первом квартале 2023-го, в мире больше года продолжается спад продаж мобильных гаджетов. По итогам первых трёх месяцев года общие поставки смартфонов снизились на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го.

В то же время в пятёрке лучших вендоров произошли изменения.

Samsung возглавила рынок с долей 22%, сместив Apple на второе место (21%). Последняя удерживала лидерство в предыдущем квартале благодаря популярности серии iPhone 14. Сейчас же интерес к таким моделям снизился.

На третьей строчке рейтинга расположилась Xiaomi, заняв 11% рынка. Компания активно пополняет флагманские и бюджетные линейки телефонов. Ожидается, что за счёт недавнего релиза Xiaomi 13 Ultra производитель дополнительно укрепит свои позиции. Замыкают топ-5 брендов OPPO (10%) и vivo (8%). Они продолжают расширять своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время наблюдаемый в индустрии спад, по мнению аналитиков, оказался в рамках ожиданий. Локальные макроэкономические проблемы мешают вендорам развиваться и инвестировать в производство. И несмотря на частые скидки и промо-акции, спрос в бюджетном сегменте остаётся слабым из-за высокой инфляции.

Чтобы снизить объёмы инвентаризации, корпорации замедлили темпы производства гаджетов. В результате эффективность цепочки поставок запчастей снизилась. Тем не менее отмечаются и позитивные тенденции в отношении спроса на определённые смартфоны.

По прогнозам Canalys, объёмы товара на складах могут достичь приемлемого уровня к концу второго квартала 2023-го. Ещё рано говорить о полном восстановлении спроса в секторе. Но среди компаний назревает тренд на инновации и повышение качества электроники. Дополнительными драйверами роста могут стать популяризация 5G и совершенствование складных устройств.

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