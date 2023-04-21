Samsung перемагає Apple: названо ТОП-5 виробників смартфонів у світі

Незважаючи на часті знижки та промо-акції, попит у бюджетному сегменті залишається слабким через високу інфляцію

На відміну від бенчмарку AnTuTu, аналітична компанія Canalys вивчає не характеристики смартфонів, а обсяги їх продажів у світі, роблячи на основі цих даних висновки про популярність гаджетів того чи іншого виробника-продавця (вендора).

Згідно зі звітом компанії про стан ринку мобільних пристроїв у першому кварталі 2023-го, у світі більше року продовжується спад продажів мобільних гаджетів. За підсумками перших трьох місяців року загальні поставки смартфонів знизилися на 12%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022-го.

Водночас у п’ятірці найкращих вендорів відбулися зміни.

Samsung очолила ринок із часткою 22%, змістивши Apple на друге місце (21%). Остання утримувала лідерство в попередньому кварталі завдяки популярності серії iPhone 14. Зараз інтерес до таких моделей знизився.

На третьому рядку рейтингу розташувалася Xiaomi, зайнявши 11% ринку. Компанія активно поповнює флагманські та бюджетні лінійки телефонів. Очікується, що за рахунок нещодавнього релізу Xiaomi 13 Ultra виробник додатково зміцнить свої позиції. Замикають топ-5 брендів OPPO (10%) та vivo (8%). Вони продовжують розширювати свою присутність у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

У той же час спад в індустрії, на думку аналітиків, знаходиться в рамках очікувань. Локальні макроекономічні проблеми заважають вендорам розвиватися та інвестувати у виробництво. І, незважаючи на часті знижки та промо-акції, попит у бюджетному сегменті залишається слабким через високу інфляцію.

Щоб зменшити обсяги інвентаризації, корпорації уповільнили темпи виробництва гаджетів. В результаті ефективність ланцюжка постачання запчастин знизилася. Проте відзначаються і позитивні тенденції щодо попиту певні смартфони.

За прогнозами Canalys, обсяги товару на складах можуть досягти прийнятного рівня до кінця другого кварталу 2023 року. Ще рано говорити про повне відновлення попиту у секторі. Але серед компаній назріває тренд на інновації та підвищення якості електроніки. Додатковими драйверами зростання можуть стати популяризація 5G та вдосконалення складних пристроїв.

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