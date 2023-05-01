Новая жизнь МиГ-29: как западное оружие улучшает авиацию ВСУ

Некоторые ракеты превосходят имеющиеся у ВСУ в несколько раз

Украина пока что заметно уступает россии в боевой авиации и героизм украинских летчиков не может компенсировать преимущество российских самолетов в воздухе. Не решило проблему и получение более 10 МиГ-29 от Словакии. Ведь они отстают перед более современными российскими Су-35 и Су-57.

Частично уменьшить разрыв в преимуществе врага позволяет поставка вооружения западного образца, которые можно установить на самолеты ВВС ВСУ.

HARM – уничтожить РЛС

Одним из таких образцов оружия являются американские противорадиолокационные ракеты HARM, которые наводятся на тепловое излучение вражеской радиолокационной станции и точно ее поражают. Воздушные силы ВСУ смогли адаптировать ракету под ее установку на имеющиеся у Украины самолеты МиГ-29.

Так в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко показал видео применение украинским МиГ-29 ракеты HARM.

Удар был точен

В зависимости от модификации данная ракета способна поражать цели на расстоянии как 100, так и 300 километров. Их главная способность — наведение на высокочастотные РЛС. Данная ракета весит порядка 336 кг из которых 64 килограмма приходятся на взрывчатку. Взрыв боеголовки формирует массу осколков, которые поражают не только РЛС, но и находящийся поблизости личный состав.

При этом имея скорость в в2280 км/ч, то есть почти две скорости звука, HARM фактически является слишком сложной для перехвата целью. Кроме РЛС она может бить и по таким целям как корабли и ЗРК.

Последнее время ВСУ целенаправленно выбивают вражескую радиолокационную технику, что может служить доказательством подготовки контрнаступления и желанием "ослепить" перед ним врага.

В четыре раза дальше: вместо С-8 – Zuni

Другим западным оружием, которое украинские умельцы смогли приспособить под использование МиГ-29, стали американские ракеты Zuni. Они были обещаны США в январе.

И вот, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук разместил фото Zuni, которые смогли приспособить к украинским самолетам, и могут быть использованы против оккупантов.

Пожелание от Николая Олещука

Хотя ракеты Zuni были приняты на вооружение США еще в 50-х годах, они остаются эффективным средством борьбы самолетов с наземными целями, прежде всего танками, у которых могут пробивать броню толщиной до 500 мм, и к тому же превосходят авиационные ракеты, имеющиеся у ВСУ.

Так, одним из самых распространенных видов авиационных ракет для наземных ударов у ВСУ являются С-8, чье использование так интенсивно, что в ход идут ракеты, производимые в Болгарии.

Американские ракеты превосходят С-8 по всем параметрам:

калибр – 127 против 80 мм;

масса – 43 кг против 11 кг;

дальность применения 8 и 2 км соответственно;

скорость полета – 720 м/с против 450-700 м/с.

Тем временем оккупанты продолжают получать из Ирана дополнительное оружие, в этот раз в ход пошли противотанковые ракеты Dehlaviyeh.