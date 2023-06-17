Лучшая "заморозка" для горячего лета: блогер залил смартфоны газировкой и поставил в холодильник (видео)

Результаты "эксперимента" удивили многих пользователей

Пока украинцы стараются помощь своему смартфону пережить жару, страдающие от скуки зарубежные пользователи наоборот, стараются подвергнуть его "варварским" испытаниям.

Так, один из сотрудников портала TechDroider решил проверить, насколько отвечают истинному положению вещей обещания производителей о защищенности гаджетом.

Для эксперимента он взял Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max и Xiaomi 13 Ultra положил их в пластиковый контейнер, залил газировкой, а затем поместил в холодильник – притом в морозильную камеру — на 6 часов.

Вынув после этого гаджеты, "экспериментатор" растопил лёд тёплой водой и проверил работоспособность смартфонов.

Несмотря на экстремальные условия тестирования, все аппараты продолжили включаться и выполнять основные функции. При этом лишь на экране Samsung Galaxy S23 Ultra появилось уведомление с рекомендацией не использовать зарядное устройство, поскольку в гнезде зарядки обнаружена влага.

Подводя итоги эксперимента, автор ролика отметил, что производители действительно хорошо поработали над защитой устройств, однако тестировать их подобным образом всё же не стоит.

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