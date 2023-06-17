Найкраща "заморозка" для гарячого літа: блогер залив смартфони газировкою та поставив у холодильник (відео)

Результати "експерименту" здивували багатьох користувачів

Поки українці намагаються допомогти своєму смартфону пережити спеку, закордонні користувачі, які, певно, страждають від нудьги, навпаки, намагаються піддати його "варварським" випробуванням.

Так, один із співробітників порталу TechDroider вирішив перевірити, наскільки відповідають справжньому стану речей обіцянки виробників про захищеність гаджетів.

Для експерименту він взяв Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max та Xiaomi 13 Ultra поклав їх у пластиковий контейнер, залив газировкою, а потім помістив у холодильник – до того ж у морозильну камеру – на 6 годин.

Вийнявши після цього гаджети, "експериментатор" розтопив лід теплою водою та перевірив працездатність смартфонів.

Незважаючи на екстремальні умови тестування, всі апарати продовжили вмикатися та виконувати основні функції. При цьому лише на екрані Samsung Galaxy S23 Ultra з’явилося повідомлення з рекомендацією не використовувати зарядний пристрій, оскільки в гнізді зарядки виявлено вологу.

Підбиваючи підсумки експерименту, автор ролика зазначив, що виробники дійсно добре попрацювали над захистом пристроїв, проте тестувати їх подібним чином все ж таки не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які налаштування змінити, щоб телефон не розряджався швидко.