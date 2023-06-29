Лечебные вирусы и гибкие батареи. 10 трендов в технологиях 2023 года, которые могут изменить мир

В течение следующих пяти лет эти вещи могут повлиять на нашу жизнь.

Всемирный экономический форум представил свой прогноз по ТОП-10 прорывным технологиям, имеющим наибольший потенциал для положительного влияния на мир в ближайших три-пять лет. Отчет разработан вместе с экспертами Frontiers Media и включает в себя гибкие батареи, генеративный искусственный интеллект и экологическое авиационное топливо.

Этот прогноз считается влиятельным — ведь в последний раз, в 2018 году эксперты форума предусмотрели, что искусственный интеллект (ИИ) станет технологией, которая изменит наш мир. И посмотрите, где мы сейчас — ИИ влияет на наши экономики и общества с помощью OpenAI или LangBoat.

Гибкие батареи

Стандартные жесткие батареи могут совсем скоро уйти в прошлое, ведь на рынок выходят тонкие гибкие батареи (flexible batteries), изготовленные из легких материалов, которые можно скручивать, сгибать и растягивать. Новое поколение гибких батарей может позволить плавную интеграцию технологии в ткани и одежду.

Это новое поколение аккумуляторных технологий, рыночная стоимость которых, как ожидается, достигнет 240 миллионов долларов к 2027 году, может применяться в медицинских переносных устройствах, биомедицинских датчиках, гибких дисплеях и умных часах.

Изогнутые экраны теперь нормальны для любителей гаджетов, поскольку их часто можно увидеть на смартфонах. Гибкие батареи все еще достаточно новые в этой области, что значительно улучшит сценарии применения гаджетов, особенно переносных.

Творческий ИИ

Генеративный или творческий искусственный интеллект (Generative artificial intelligence) – новый тип искусственного интеллекта, способный генерировать новый и оригинальный контент, изучая большие наборы данных.

Пока генеративный AI все еще сосредоточен на создании текста, компьютерном программировании, изображении и звуке, эта технология может выйти далеко за эти рамки и использоваться для лечения, дизайна, архитектуры и инженерии. При правильном использовании такие инструменты могут повысить производительность и творческий результат, говорится в отчете. К примеру, создать лекарства для конкретных заболеваний. К примеру, инженеры NASA разрабатывают системы ИИ для создания легких космических инструментов, сокращая время разработки и улучшая производительность.

Творческий ИИ будет проектировать дизайны домов

Экологическое авиационное топливо

Ожидается, что использование экологически чистого авиационного топлива (sustainable aviation fuel) на основе экологически чистого водорода и прямого захвата воздуха снизит выбросы парниковых газов до 95% по сравнению с обычным реактивным топливом.

Прогнозируется, что к 2032 году объем мирового рынка такого топлива превысит 14 миллиардов долларов.

"В то время как использование электромобилей для наземного транспорта стремительно растет, авиационный сектор борется с декарбонизацией. Потому что для полетов на большие расстояния нужно энергоемкое топливо", — говорится в отчете.

Полезные вирусы

Одна из самых интересных новинок – искусственные вирусы (designer phages). Вирусы считаются вредными, потому что они поражают наши тела и вызывают заболевание. Но что если мы сможем создавать вирусы, которые приносят нам пользу? Это вирусы, избирательно инфицирующие определенные типы бактерий в нашем организме, чтобы лечить болезни.

Они могут быть использованы для лечения заболеваний, связанных с микробиомами у людей и животных, а также для лечения некоторых болезней растений и уничтожения опасных бактерий в цепях снабжения пищи.

Метаверс для ментального здоровья

Метавселенная для психического здоровья (metaverse for mental health) и видеоигры могут быть полезны в лечении психических заболеваний. Мир после COVID-19 нуждается в их разрешении кризиса психического здоровья, говорится в отчете. Конечно, эти инструменты следует использовать должным образом.

В отчете упоминается, что ряд телемедицинских программ могут включать профилактику, диагностику, терапию, образование и исследования. Уже создано несколько игровых платформ, чтобы помочь людям с такими состояниями, как депрессия и тревога, или привлечь к внимательности и медитации. В сочетании с технологиями следующего поколения они позволят пользователю испытывать осязание и/или реагировать на эмоциональное состояние пользователя.

Датчики для растений

Сейчас датчики уже устанавливают на исчезающие животные, чтобы помочь им выжить. Но оказалось, что датчики также можно устанавливать в растения, чтобы улучшить их здоровье и повысить продуктивность сельского хозяйства. Дело в том, что ООН прогнозирует, что к 2050 году мировое производство продовольствия должно увеличиться на 70%, чтобы прокормить население.

Игольчатые датчики, встроенные в отдельные растения, могут помочь прокормить мир

Мониторинг посевов является ключевой частью достижения этой цели. Игольчатые датчики микроразмера, встроенные в отдельные растения, могут в этом помочь. Эти устройства контролируют температуру, влажность, уровень влаги и питательных веществ, чтобы помочь оптимизировать урожайность, снизить использование воды и удобрений и выявить ранние признаки заболеваний.

Пространственная омика

Эта новая технология (spatial omics) может помочь исследователям раскрыть больше тайн жизни. Сочетая передовые методы визуализации со "специфичностью и разрешением секвенирования ДНК", говорится в отчетах, пространственная омика может отражать биологические процессы с чрезвычайно высоким разрешением, даже на молекулярном уровне.

Это поможет нам увидеть и понять больше биологических процессов, происходящих в людях и других видах.

Гибкая нейронная электроника

Гибкая нейронная электроника (Flexible neural electronics) – лучшие цифровые интерфейсы для взаимодействия для взаимодействия гаджетов с нервной системой человека. Проще говоря – сейчас мы управляем гаджетами с помощью клавиатур и мышек, сенсорных экранов и голоса. Гибкая нейронная электроника поможет нам пропустить эти инструменты и управлять гаджетами непосредственно умом.

Благодаря этой технологии фраза "человек-машина" станет более реальностью чем когда-либо прежде. Мы даже могли бы общаться друг с другом на гораздо более быстрой скорости.

Гибкая нейронная электроника

Устойчивые дата-центры

Устойчивое вычисление (Sustainable computing) предлагает сделать центры обработки данных экологически чистыми. Ведь сейчас компьютерные облака представляют собой огромного монстра, пожирающего электроэнергию, а также производящего большое количество тепла. Появляется несколько экологически чистых вычислительных технологий, направленных на то, чтобы сделать центры обработки данных с нулевым энергопотреблением реальностью, говорится в отчете. К ним относится использование воды для рассеивания тепла, а также технологии, которые перепрофилируют избыток тепла для обогрева построек, подогрева воды или использования в промышленных процессах.

Устойчивые дата-центры — базовая инфраструктура нашей сети, которая так же важна, как заводы для промышленности. Прожить без них в будущем практически невозможно.

Медицина ИИ

Здравоохранение с помощью ИИ не заменит врачей, но может значительно помочь ускорить работу врачей, предоставляя предложения. Иногда программы ИИ могут заметить критические детали на КТ-изображении, которые игнорируют врачи.

Поскольку COVID-19 подчеркнул необходимость создания более надежных систем здравоохранения, искусственный интеллект является важным подходом к борьбе с длинными очередями. Инструменты искусственного интеллекта могут подготовить глобальный сектор здравоохранения к прогнозированию и лучшей подготовке к будущим пандемиям.

Это также было бы полезно, особенно в развивающихся странах, в которых часто не хватает достаточной инфраструктуры и персонала для обеспечения широкого доступа к медицинским услугам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект создал картины "Москва горит" в стиле разных художников.