Лікувальні віруси та гнучкі батареї. 10 трендів у технологіях 2023 року, які можуть змінити світ

Протягом наступних п'яти років ці речі можуть повпливати на наше життя

Всесвітній економічний форум представив свій прогноз з ТОП-10 проривних технологій, які мають найбільший потенціал для позитивного впливу на світ у найближчі три-п’ять років. Звіт розроблений разом з експертами Frontiers Media та включає гнучкі батареї, генеративний штучний інтелект та екологічне авіаційне паливо.

Цей прогноз вважається впливовим — адже востаннє, у 2018 році експерти форуму передбачили, що штучний інтелект (ШІ) стане технологією, яка змінить наш світ. І подивіться, де ми зараз — ШІ аже впливає на наші економіки та суспільства за допомогою OpenAI або LangBoat.

Гнучкі батареї

Стандартні жорсткі батареї можуть зовсім скоро відійти у минуле, адже на ринок виходять тонкі гнучкі батареї (flexible batteries), виготовлені з легких матеріалів, які можна скручувати, згинати та розтягувати. Нове покоління гнучких батарей може дозволити плавну інтеграцію технології у тканини та одяг.

Це нове покоління акумуляторних технологій, ринкова вартість яких, як очікується, досягне 240 мільйонів доларів до 2027 року, може застосовуватися в медичних переносних пристроях, біомедичних датчиках, гнучких дисплеях і розумних годинниках.

Вигнуті екрани тепер нормальні для любителів гаджетів, оскільки їх часто можна побачити на смартфонах. Гнучкі батареї все ще досить нові в цій галузі, що значно покращить сценарії застосування гаджетів, особливо переносних.

Творчий ШІ

Генеративний чи творчий штучний інтелект (Generative artificial intelligence) — новий тип штучного інтелекту, здатний генерувати новий та оригінальний контент, вивчаючи великі набори даних.

Поки генеративний AI все ще зосереджений на створенні тексту, комп'ютерному програмуванні, зображенні та звуку, ця технологія може вийти далеко за ці рамки та бути використана для лікування, дизайну, архітектури та інженерії. За правильного використання такі інструменти можуть підвищити продуктивність і творчий результат, йдеться у звіті. Наприклад, створити ліки для конкретних захворювань. Наприклад, інженери NASA розробляють системи ШІ для створення легких космічних інструментів, скорочуючи час розробки та покращуючи продуктивність.

Творчий ШІ проєктуватиме дизайни будинків

Екологічне авіаційне паливо

Очікується, що використання екологічно чистого авіаційного палива (sustainable aviation fuel) на основі екологічно чистого водню та прямого захоплення повітря зменшить викиди парникових газів до 95% у порівнянні зі звичайним реактивним паливом.

Прогнозується, що до 2032 року обсяг світового ринку такого палива перевищить 14 мільярдів доларів.

"У той час як використання електромобілів для наземного транспорту стрімко зростає, авіаційний сектор бореться з декарбонізацією. Тому що для польотів на великі відстані потрібне енергоємне паливо", — йдеться у звіті.

Корисні віруси

Одна з найцікавіших новинок — штучні віруси (designer phages). Віруси вважаються шкідливими, тому що вони вражають наші тіла та викликають захворювання. Але що, якщо ми зможемо створювати віруси, які приносять нам користь? Це віруси, які вибірково інфікують певні типи бактерій у нашому організмі, щоб лікувати хвороби.

Вони зрештою можуть бути використані для лікування захворювань, пов’язаних з мікробіомами у людей і тварин, а також для лікування деяких хвороб рослин і знищення небезпечних бактерій у ланцюгах постачання їжі.

Метаверс для ментального здоров’я

Метавсесвіт для психічного здоров'я (metaverse for mental health) та відеоігри можуть бути корисними в лікуванні психічних захворювань. Світ після COVID-19 потребує їх для вирішення кризи психічного здоров’я, йдеться у звіті. Звичайно, ці інструменти потрібно використовувати належним чином.

У звіті згадується, що низка телемедичних програм може включати профілактику, діагностику, терапію, освіту та дослідження. Уже створено кілька ігрових платформ, щоб допомогти людям із такими станами, як депресія та тривога, або заохотити до уважності та медитації. У поєднанні з технологіями наступного покоління вони дозволять користувачеві відчувати дотик і/або реагувати на емоційний стан користувача.

Датчики для рослин

Зараз датчики вже встановлюють на зникаючих тварин, щоб допомогти їм вижити. Але виявилося, що датчики також можна встановлювати в рослини, щоб поліпшити їх "здоров’я" і підвищити продуктивність сільського господарства. Річ у тому, що ООН прогнозує, що до 2050 року світове виробництво продовольства має збільшитися на 70 %, щоб прогодувати населення.

Голчасті датчики, вбудовані в окремі рослини, можуть допомогти прогодувати світ

Моніторинг посівів є ключовою частиною досягнення цієї мети. Голчасті датчики мікророзміру, вбудовані в окремі рослини, можуть у цьому допомогти. Ці пристрої контролюють температуру, вологість, рівень вологи та поживних речовин, щоб допомогти оптимізувати врожайність, зменшити використання води та добрив і виявити ранні ознаки захворювань.

Просторова оміка

Ця нова технологія (spatial omics) може допомогти дослідникам розкрити більше таємниць життя. Поєднуючи передові методи візуалізації зі "специфічністю та роздільною здатністю секвенування ДНК", йдеться у звітах, просторова оміка може відображати біологічні процеси з надзвичайно високою роздільною здатністю, навіть на молекулярному рівні.

Це допоможе нам побачити і зрозуміти більше біологічних процесів, що відбуваються в людях та інших видах.

Гнучка нейронна електроніка

Гнучка нейронна електроніка (Flexible neural electronics) — кращі цифрові інтерфейси для взаємодії для взаємодії гаджетів із нервовою системою людини. Простіше кажучи — зараз ми керуємо гаджетами за допомогою клавіатур і мишок, сенсорних екранів і голосу. А гнучка нейронна електроніка допоможе нам пропустити ці інструменти та керувати гаджетами безпосередньо розумом.

Завдяки цій технології фраза "людина-машина" стане більш реальністю ніж будь-коли раніше. Ми навіть могли б спілкуватися один з одним на набагато швидшій швидкості.

Гнучка нейронна електроніка

Сталі дата-центри

Стійке обчислення (Sustainable computing) пропонує зробити центри обробки даних екологічно чистими. Адже зараз комп'ютерні хмари представляють собою величезного монстра, що пожирає електроенергію, а також виробляє велику кількість тепла. З’являється кілька екологічно чистих обчислювальних технологій, спрямованих на те, щоб зробити центри обробки даних з нульовим енергоспоживанням реальністю, йдеться у звіті. До них відноситься використання води для розсіювання тепла, а також технології, які перепрофільовують надлишок тепла для обігріву будівель, підігріву води або використання в промислових процесах.

Сталі дата-центри — базова інфраструктура нашої мережі, яка настільки ж важлива, як заводи для промисловості. Прожити без них у майбутньому буде практично неможливо.

Медицина ШІ

Охорона здоров’я за допомогою ШІ не замінить лікарів, але може значно допомогти прискорити роботу лікарів, надаючи пропозиції. Іноді програми ШІ можуть помітити критичні деталі на КТ-зображенні, які лікарі ігнорують.

Оскільки COVID-19 підкреслив необхідність створення більш надійних систем охорони здоров’я, штучний інтелект є важливим підходом до боротьби з довгими чергами. Інструменти штучного інтелекту можуть підготувати глобальний сектор охорони здоров’я до прогнозування та кращої підготовки до майбутніх пандемій.

Це також було б корисно, особливо в країнах, що розвиваються, у яких часто бракує достатньої інфраструктури та персоналу для забезпечення широкого доступу до медичних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект створив картини "Москва горить" у стилі різних художників.