Прослушивают ли ваш телефон: топ-5 признаков, которые за вами следят

Проверьте, следят ли за вашими разговорами по мобильному

Информационные войны – реалии современности. Современные технологии делают прослушивание телефона простой задачей. Чтобы понять, следят ли за вашими разговорами по мобильному, Itechua предлагает пять самых достоверных признаков и способы проверки.

Фоновый шум

Если во время телефонной беседы слышится шум или нехарактерное шипение – это первый признак прослушивания устройства. Вероятность прослушивания повышается, если слышится ровный монотонный гул или непрерывный шорох. Звук периодически пропадает – вероятность прослушивания есть, но она значительно ниже. Конечно же, иногда причиной появления помех являются проблемы со связью или неполадки телефона. Рекомендуем регулярно чистить динамик и микрофон от мелкого мусора и пыли.

Звуки от телефона

Следует отметить, что мобильное устройство может издавать звуки даже в том случае, если оно находится в покое. Прислушивайтесь к динамику. Если телефон прослушивается, звук будет пульсирующим, он чем-то напоминает радиопомехи в старом аналоговом устройстве. Этот признак считается самым достоверным. Если вы услышали пульсацию в динамике, сразу же решайте проблему прослушивания. Иногда звуки настолько тихие, что человеческие органы слуха их не улавливают. Чтобы убедиться в издаваемых звуках, используйте низкочастотный датчик звука. Подозревать нехорошо нужно, если стрелка прибора зашкаливает 2-3 раза в минуту и чаще.

Помехи возле электроники

Ваш телефон лежит рядом с другими динамиками и постоянно издает звуки, похожие на скрип? Это может свидетельствовать о прослушивании устройства. Но здесь нужно знать несколько нюансов. Телефон может фонить и создавать помехи, в норме это происходит 2-3 раза в час. Именно такое количество раз устройство проходит проверку с базовой станцией, таким образом, проверяется сеть. Беспокоиться стоит, если скрип и препятствия слышны гораздо чаще нормы.

Быстрая разрядка телефона

Чаще быстрая разрядка сопровождается нагревом гаджета. В норме телефон не должен быть горячим. Если так происходит, то либо устройство прослушивается, либо его атаковал вирус. Понаблюдайте: не стали ли вы чаще заряжать аккумулятор телефона? Если да, то это повод задуматься о прослушивании. Дело в том, что запись происходит постоянно, независимо от того, разговаривают по телефону или он находится в режиме ожидания. В таких ситуациях гаджеты теряют зарядку в разы быстрее. Проверить и отследить скорость расхода батареи можно с помощью приложений BatteryLife LX или Battery LED для iPhone.

Высокое потребление трафика

Каждое вредоносное программное обеспечение "съедает" трафик. Некоторые прослушивающие приложения накапливают аудиофайлы, а затем передают их через Wi-Fi. А некоторые пользуются любой удобной возможностью и передают информацию посредством передачи данных в мобильной сети. Именно такие ПО потребляют ваш трафик. Для проверки потребления трафика загляните в статистику Wi-Fi в настройках телефона. Для более подробной информации устанавливают приложения Internet Speed Meter Lite или My Data Manager.

Зачастую подозрения о прослушивании мобильного устройства не имеют никаких оснований. Но лучше перестраховаться и проверить устройство, к тому же для этого есть немало безопасных программных обеспечений. Например, чтобы проверить, прослушивается ли ваш гаджет, можно воспользоваться специальным сочетанием клавиш "##002#"; обратиться к оператору сети, который сможет окончательно подтвердить или опровергнуть факт прослушивания; использовать специальные безопасные приложения, которые помогут вычислить факт прослушивания – к ним относятся EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.