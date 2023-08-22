Чи прослуховують ваш телефон: топ-5 ознак, що за вами стежать

Перевірте, чи стежать за вашими розмовами по мобільному

Інформаційні війни – реалії сьогодення. Сучасні технології роблять прослуховування телефону простим завданням. Щоб зрозуміти, чи за вашими розмовами по мобільному слідкують, Іtechua пропонує п’ять найдостовірніших ознак і способи перевірки.

Фоновий шум

Якщо під час телефонної бесіди чується шум або нехарактерне шипіння – це перша ознака прослуховування пристрою. Імовірність прослуховування підвищується, якщо чується рівний монотонний гул або безперервне шурхіт. Звук періодично пропадає – ймовірність прослуховування є, але вона значно нижча. Звичайно ж, іноді причинами появи перешкод є проблеми зі зв’язком або неполадки телефону. Рекомендуємо регулярно чистити динамік і мікрофон від дрібного сміття і пилу.

Звуки від телефона

Варто зазначити, що мобільний пристрій може видавати звуки навіть у тому разі, якщо він перебуває в стані спокою. Прислухайтеся до динаміка. Якщо телефон все ж прослуховується, звук буде пульсуючим, він чимось нагадує радіоперешкоди в старому аналоговому пристрої. Ця ознака вважається найдостовірнішою. Якщо почули пульсацію в динаміці, відразу ж вирішуйте проблему прослуховування. Іноді звуки настільки тихі, що людські органи слуху їх не вловлюють. Щоб упевнитися у видаваних звуках, скористайтеся низькочастотним датчиком звуку. Підозрювати недобре потрібно, якщо стрілка приладу зашкалює 2-3 рази на хвилину і частіше.

Перешкоди біля електроніки

Ваш телефон лежить поруч з іншими динаміками і постійно видає звуки, схожі на скрип? Це може свідчити про прослуховування пристрою. Але тут потрібно знати кілька нюансів. Телефон може фонити і створювати перешкоди, у нормі це відбувається 2-3 рази на годину. Саме таку кількість разів пристрій проходить перевірку з базовою станцією, таким чином перевіряється мережа. Турбуватися варто, якщо скрип і перешкоди чуються набагато частіше за норму.

Швидка розрядка телефону

Найчастіше швидка розрядка супроводжується нагріванням гаджета. У нормі телефон не повинен бути гарячим. Якщо так відбувається, то або пристрій прослуховується, або його атакував вірус. Поспостерігайте: чи не стали ви частіше заряджати акумулятор телефону? Якщо так, то це привід задуматися про прослуховування. Річ у тім, що запис відбувається постійно, незалежно від того, розмовляють по телефону чи він перебуває в режимі очікування. У таких ситуаціях гаджети втрачають зарядку в рази швидше. Перевірити та відстежити швидкість витрати батареї можна за допомогою додатків BatteryLife LX або Battery LED для iPhone.

Високе споживання трафіку

Кожне шкідливе програмне забезпечення "з’їдає" трафік. Деякі додатки для прослуховування накопичують аудіофайли, а потім передають їх через Wi-Fi. А деякі користуються будь-якою зручною нагодою і передають інформацію за допомогою передачі даних у мобільній мережі. Саме такі ПЗ споживають ваш трафік. Для перевірки споживання трафіку зазирніть у статистику Wi-Fi в налаштуваннях телефону. Для більш детальної інформації встановлюють додатки Internet Speed Meter Lite або My Data Manager.

Найчастіше підозри про прослуховування мобільного пристрою не мають під собою жодних підстав. Але краще перестрахуватися і перевірити пристрій, до того ж, для цього є чимало безпечних програмних забезпечень. Наприклад, щоб перевірити, чи прослуховується ваш гаджет, можна скористатися спеціальним поєднанням клавіш "##002#"; звернутися до оператора мережі, який зможе остаточно підтвердити або спростувати факт прослуховування; використати спеціальні безпечні програми, які допоможуть обчислити факт прослуховування – до них відносяться EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector або CatcherCatcher.