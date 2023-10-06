Новейшие iPhone плохо держат заряд: специалисты нашли причину

Apple Watch, iPad и MacBook не страдают проблемами выносливости аккумулятора

Последние модели смартфонов Apple разочаровали своих пользователей слабой батареей. Специалисты рассказали, почему новейшие iPhone плохо держат заряд.

Информатор @RGcloudS, ранее выдававший точные утечки, утверждает, что Apple использует более дешевые батареи в смартфонах серий iPhone 14 и iPhone 15.

Согласно инсайдерским данным, в смартфонах серий iPhone 14 и iPhone 15 установлены батареи менее качественные, чем те, что использовались в iPhone 13. Срок работы новых аккумуляторов составляет в среднем 600 циклов. При этом в большинстве современных флагманских телефонов используются батареи на 800 циклов или даже гораздо больше. Низкое качество батареи и есть главной причиной относительно небольшого срока службы.

Информатор сравнивает iPhone 14 и iPhone 15 с флагманами холдинга BBK, подразделениями которого являются Oppo, vivo, а также их дочерние компании OnePlus, Realme и iQOO. В смартфонах серий Find X, Vivo X, Realme GT установлены аккумуляторы с количеством циклов 1600 благодаря более "более совершенным элементам самовосстановления". При этом рекомендованная скорость зарядки здесь составляет от 100 до 240 Вт; для сравнения — в iPhone 15 Pro их всего 27 Вт.

Поскольку "яблочные" смартфоны имеют аккумуляторы низкого качества, к ним применяется медленная зарядка. Специалисты отмечают, что владельцы iPhone 14 и iPhone 15 вместо преимуществ имеют двойной недостаток: низкую скорость зарядки и небольшое количество циклов.

Напомним, что в августе текущего года владельцы Apple iPhone 14 Pro массово начали жаловаться на потерю емкости батареи. Согласно заявлениям, ресурс аккумуляторов снижается до 90% и ниже за год. В компании Apple считают батарею неисправной, если она деградировала за год до 80%. После этого ее нужно менять. Но темп падения ресурса аккумуляторов казался владельцам слишком быстрым по сравнению с прошлыми поколениями.

Интересно, что покупатели других устройств не жалуются на работу аккумуляторов. Apple Watch, iPad и MacBook, по словам источника, сохраняют до 80% начальной емкости после 1000 полных циклов зарядки. Главное отличие между этими линейками продуктов — iPhone продаются в гораздо больших объемах, а проблемы с цепью снабжения имеют значение в выборе батареи.

Ранее "Телеграф" рассказал, что корпорация Apple 12 сентября представила новую модель смартфона — iPhone 15. Главным новшеством, пожалуй, стал европейский разъем для зарядки USB Type-C вместо Lightning. В США цена на iPhone практически не изменилась и в продаже на территории страны они доступны уже с 15 сентября. Так, стоимость iPhone 15 Plus в США колеблется от 799 до 899 долларов. iPhone Pro и Pro Max будут стоить дороже — 999 долларов.