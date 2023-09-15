Стало известно, сколько iPhone15 будет стоить в Украине: когда он появится

Телефон еще не доступен на территории Украины даже по предзаказу

Корпорация Apple 12 сентября представила новую модель смартфона — iPhone 15. Новинка оснащена более мощным процессором, а также появились новые цвета, в том числе и розовый — тренд этого сезона. А главным новшеством, пожалуй, стал европейский разъем для зарядки USB Type-C вместо Lightning.

На портале Forbes рассказали, сколько будет стоить новый смартфон в Украине. В США цена на iPhone практически не изменилась и в продаже на территории страны они доступны уже с 15 сентября.

Так, стоимость iPhone 15 Plus в США колеблется от 799 до 899 долларов. iPhone Pro и Pro Max будут стоить дороже — 999 долларов. Официальных цен для Украины на данный момент нет.

Ожидается, что в продажу iPhone 15 на территории Украины поступит спустя примерно месяц после презентации, но точная дата еще неизвестна. Оформить предзаказ на новенький iPhone пока нельзя, можно только подписаться на уведомление о старте продаж.

"Ожидаем их (цены — ред.) на уровне или несколько дороже текущей линейки iPhone 14", – сказал руководитель направления "Электроника" Rozetka Александр Гайворонский.

В сети магазинов "Фокстрот" тоже сделали свой прогноз. По оценке маркетинг-директора Олега Никольского, цены будут колебаться от 45 до 68 тысяч гривен, а именно:

iPhone 15 – 44 999–46 999 грн.

iPhone 15 Plus – 49 999–52 999 грн.

iPhone 15 Pro – 56 999–58 999 грн.

iPhone Pro Max – 65 999–67 999 грн.

В то же время сети поменьше озвучивают цены еще выше. К примеру, на портале Icoola.ua iPhone 15 Pro доступен для предзаказа по цене до 81 000 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лучше не делать с iPhone, чтобы телефон прослужил дольше. Эксперты уверяют, что одна популярная привычка может пагубно сказаться на батарее смартфона.