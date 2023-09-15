Стало відомо, скільки iPhone15 буде коштувати в Україні: коли він з’явиться

Телефон ще не доступний на території України навіть на замовлення

Корпорація Apple 12 вересня представила нову модель смартфона — iPhone 15. Новинка оснащена потужнішим процесором, а також з’явилися нові кольори, у тому числі і рожевий — тренд цього сезону. А головним нововведенням, мабуть, став європейський роз’єм для заряджання USB Type-C замість Lightning.

На порталі Forbes розповіли, скільки коштуватиме новий смартфон в Україні. У США ціна на iPhone практично не змінилася, і у продажу на території країни вони доступні вже з 15 вересня.

Так, вартість iPhone 15 Plus у США коливається від 799 до 899 доларів. iPhone Pro та Pro Max коштуватимуть дорожче – 999 доларів. Офіційних цін для України зараз немає.

Очікується, що у продаж iPhone 15 на території України надійде приблизно через місяць після презентації, але точна дата ще невідома. Оформити попереднє замовлення на новий iPhone поки не можна, можна тільки підписатися на повідомлення про старт продажів.

"Чекаємо їх (ціни — ред.) на рівні або дещо дорожче за поточну лінійку iPhone 14", – сказав керівник напряму "Електроніка" Rozetka Олександр Гайворонський.

У мережі магазинів "Фокстрот" також зробили свій прогноз. За оцінкою маркетинг-директора Олега Нікольського, ціни будуть коливатися від 45 до 68 тисяч гривень, а саме:

iPhone 15 – 44 999–46 999 грн.

iPhone 15 Plus – 49 999–52 999 грн.

iPhone 15 Pro – 56 999–58 999 грн.

iPhone Pro Max – 65 999–67 999 грн.

У той же час мережі менше озвучують ціни ще вище. Наприклад, на порталі Icoola.ua iPhone 15 Pro доступний для замовлення за ціною до 81 000 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що краще не робити з iPhone, щоб телефон прослужив довше. Експерти запевняють, що одна популярна звичка може згубно позначитися на батареї смартфона.