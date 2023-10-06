Нові iPhone погано тримають заряд: фахівці знайшли причину

Apple Watch, iPad і MacBook не страждають на проблеми витривалості акумулятора

Останні моделі смартфонів Apple розчарували своїх користувачів слабкою батареєю. Фахівці розповіли, чому найновіші iPhone погано тримають заряд.

Інформатор @RGcloudS, який раніше видавав точні данні, стверджує, що Apple використовує більш дешеві батареї у смартфонах серій iPhone 14 та iPhone 15.

Згідно з інсайдерською інформацією, у смартфонах серій iPhone 14 та iPhone 15 встановлені батареї менш якісні, ніж ті, що використовувалися в iPhone 13. Термін роботи нових акумуляторів становить у середньому 600 циклів. При цьому у більшості сучасних флагманських телефонів використовуються батареї на 800 циклів або навіть набагато більше. Низька якість батареї є головною причиною відносно невеликого терміну служби.

Інформатор порівнює iPhone 14 та iPhone 15 з флагманами холдингу BBK, підрозділами якого є Oppo, vivo, а також їхні дочірні компанії OnePlus, Realme та iQOO. У смартфонах серій Find X, Vivo X, Realme GT встановлені акумулятори з кількістю циклів 1600 завдяки більш "досконалим елементам самовідновлення". При цьому рекомендована швидкість заряджання тут становить від 100 до 240 Вт; для порівняння — в iPhone 15 Pro їх всього 27 Вт.

Оскільки "яблучні" смартфони мають акумулятори низької якості, застосовується до них повільна зарядка. Фахівці зазначають, що власники iPhone 14 та iPhone 15 замість переваг мають подвійний недолік: низьку швидкість зарядки та невелику кількість циклів.

Нагадаємо, що у серпні поточного року власники Apple iPhone 14 Pro масово почали скаржитися на втрату ємності батареї. Згідно із заявами, ресурс акумуляторів знижується до 90% і нижче за рік. У Apple вважають батарею несправною, якщо вона деградувала за рік до 80%. Після цього її треба міняти. Але темп падіння ресурсу акумуляторів здавався власникам надто швидким порівняно з минулими поколіннями.

Цікаво, що покупці інших пристроїв не нарікають на роботу акумуляторів. Apple Watch, iPad та MacBook, за словами джерела, зберігають до 80% початкової ємності після 1000 повних циклів заряджання. Головна відмінність між цими лінійками продуктів — iPhone продаються в набагато більших обсягах, а проблеми з ланцюгом постачання мають значення у виборі батареї.

Раніше "Телеграф" розповів, що корпорація Apple 12 вересня представила нову модель смартфона — iPhone 15. Головною новацією, мабуть, став європейський роз’єм для заряджання USB Type-C замість Lightning. У США ціна на iPhone практично не змінилася, і у продажу на території країни вони доступні вже з 15 вересня. Так, вартість iPhone 15 Plus у США коливається від 799 до 899 доларів. iPhone Pro та Pro Max коштуватимуть дорожче – 999 доларів.