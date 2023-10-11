Укр

Раритетная пушка КС-19 получила новую базу: что может обновленная зенитка (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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КС-19 на базе грузовика Новость обновлена 11 октября 2023, 09:29
КС-19 на базе грузовика. Фото facebook.com/241obrtro

Из буксованной пушки сделали самоходную артиллерийскую установку

Украинские военные на фронте используют немало образцов советской техники, которые начали выпускаться еще в середине прошлого столетия. Среди них пушка КС-19, несколько штук были захвачены как трофеи у россиян в прошлом году на Харьковщине.

Но для украинских изобретателей возраст пушки не преграда. В 241 бригаде терробороны используют такую пушку, однако КС-19 установили на базу грузовика Tatra. Необычную модернизацию на фото с учений заметили в Defence Express. Отмечается, что еще летом пушка КС-19 использовалась в первоначальном варианте — на буксире. Калибр такой пушки 100-мм и она потенциально может стать достойной конкуренткой разнообразным САУ.

КС 19 на базе грузовика
241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ публикует фото модернизации
На грузовик Tatra установили пушку
КС-19 на базе грузовика Tatra

Характеристики КС-19

  • Зенитная установка, созданная для борьбы с воздушными целями,
  • поражение целей на высоте до 15 км и скорости до 1200 км/ч,
  • может поражать наземные цели на расстоянии в 20 км,
  • имеет оптический прицел,
  • скорострельность — до 15 выстрелов,
  • тип боеприпаса — обломочно-фугасные, обломочные и бронебойные,
  • Бронебойные снаряды одного из видов могут пробить 185-мм броню на расстоянии в 1 км.

Это важно, ведь, например, российские БМД-2 (боевые машины десанта) имеют только 33 мм брони. Танк Т-62, который намного младше этой пушки и используется оккупантами на фронте, имеет броню на лбу башни 220 мм, а во всех других местах намного тоньше. В частности, на борту башни — 165 мм, а на борту корпуса — всего 80 мм.

КС 19 на базе грузовика заряжание
Экипаж пушки — 7 человек

Эксперты обратили внимание на момент достаточного количества снарядов. Ведь 100-мм калибр не популярен сейчас. Снаряды могли быть на складах ВСУ или получены от других стран разными путями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о САУ CAESAR — произведение гораздо более современное. Французская артиллерийская установка с активно-реактивным снарядом способна попасть в цель на расстоянии в 40 км.

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