Раритетная пушка КС-19 получила новую базу: что может обновленная зенитка (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1478
Из буксованной пушки сделали самоходную артиллерийскую установку
Украинские военные на фронте используют немало образцов советской техники, которые начали выпускаться еще в середине прошлого столетия. Среди них пушка КС-19, несколько штук были захвачены как трофеи у россиян в прошлом году на Харьковщине.
Но для украинских изобретателей возраст пушки не преграда. В 241 бригаде терробороны используют такую пушку, однако КС-19 установили на базу грузовика Tatra. Необычную модернизацию на фото с учений заметили в Defence Express. Отмечается, что еще летом пушка КС-19 использовалась в первоначальном варианте — на буксире. Калибр такой пушки 100-мм и она потенциально может стать достойной конкуренткой разнообразным САУ.
Характеристики КС-19
- Зенитная установка, созданная для борьбы с воздушными целями,
- поражение целей на высоте до 15 км и скорости до 1200 км/ч,
- может поражать наземные цели на расстоянии в 20 км,
- имеет оптический прицел,
- скорострельность — до 15 выстрелов,
- тип боеприпаса — обломочно-фугасные, обломочные и бронебойные,
- Бронебойные снаряды одного из видов могут пробить 185-мм броню на расстоянии в 1 км.
Это важно, ведь, например, российские БМД-2 (боевые машины десанта) имеют только 33 мм брони. Танк Т-62, который намного младше этой пушки и используется оккупантами на фронте, имеет броню на лбу башни 220 мм, а во всех других местах намного тоньше. В частности, на борту башни — 165 мм, а на борту корпуса — всего 80 мм.
Эксперты обратили внимание на момент достаточного количества снарядов. Ведь 100-мм калибр не популярен сейчас. Снаряды могли быть на складах ВСУ или получены от других стран разными путями.
Ранее "Телеграф" рассказывал о САУ CAESAR — произведение гораздо более современное. Французская артиллерийская установка с активно-реактивным снарядом способна попасть в цель на расстоянии в 40 км.