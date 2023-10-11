Опасные гостинцы Ким Чен Ына: как Северная Корея "помогает" оккупантам

Помощь от союзника иногда может только навредить

Массовый подвоз российским оккупантам боеприпасов из КНДР, похоже, только навредит войскам агрессора. Виной тому — далекое от идеала технологическое состояние северокорейской военной промышленности.

Такие выводы можно сделать из видео, размещенного военным обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко. Эксперт высказал несколько версий того, почему оккупанты вынуждены буквально вбивать снаряды к РСЗО "Град" в пусковую установку с помощью ящиков для боеприпасов.

По мнению эксперта, может быть три варианта:

подвоз некачественных снарядов из другой страны;

собственное производство в рф некачественных снарядов из-за резкого наращивания объемов выпуска, к чему ВПК страны-агрессора оказался не готов;

снаряды прибыли после длительного хранения, где их немного "раздуло".

Как пояснил "Телеграфу" военный эксперт Андрей Харук, весьма вероятно, что данные боеприпасы прибыли из другой страны, например, КНДР, где изношенные станки не дают возможности соблюдать необходимые допуски при производстве.

"Сам разрыв ствола РСЗО при таких некачественных снарядах вряд ли случится, а вот более быстрое изнашивание канала ствола – легко. То есть, из-за некачественных снарядов РСЗО будет быстрее выходить из строя и ее будут чаще направлять на ремонт", – объяснил опасность таких некачественных снарядов эксперт.

Вместе с тем Александр Коваленко советует не преувеличивать опасность поставки рф снарядов из КНДР, диктатор которой Ким Чен Ын не будет передавать много ракет из опасений лишить боеприпасов свою армию.